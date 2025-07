Madagascar: Les malheurs des Messageries maritimes sur la côte Est

Outre le Salazie en novembre 1912, la Compagnie des messageries maritimes enregistre six autres navires échoués dans les eaux territoriales malgaches (lire précédente Note). Le livre Shipwrecks of Madagascar de Pierre van den Boogaerde cite ainsi le naufrage du Tage en 1890. Ce bâtiment est lancé à La Ciotat, le 3 mai 1868, et fait partie des premiers bateaux armés par la Compagnie.

Au début, Le Tage dessert la route de l'Orient avant d'être basé à Madagascar et aménagé pour assurer la navigation locale. Le 14 janvier 1890, Le Tage est pris dans un cyclone et est naufragé à Nosy Mahampana près de Vohémar. « Aujourd'hui, ses épaves se trouvent à 10 mètres sous l'eau. »

Vingt ans plus tard, le Douro, lancé à La Ciotat le 16 février 1889, se perd lui aussi au cours du passage d'une dépression tropicale au large de Farafangana, le 12 mai 1910. Au début, il est utilisé sur la ligne Londres-Le Havre-Marseille, puis il prend une part active dans le transfert des troupes françaises vers Madagascar au cours de l'expédition de 1895. De 1903 à 1908, il vogue dans la Méditerranée et la Mer noire pour rejoindre l'Indochine. Enfin, il est affecté sur la route maritime de Madagascar.

Le 1er décembre 1932, c'est au tour de l'Imerina de heurter un récif à l'entrée du port de Manakara. Il s'échoue sur la plage et y est abandonné. La Compagnie a acheté le navire en 1900, au Hamburg America Line. En 1914, elle l'affecte au service de cabotage à Madagascar que le navire assure pendant vingt ans.

Le Bagdad, lui, est naufragé au cap Lahatrazona dans le Nord-Est de Madagascar. Le bateau est lancé en 1891 à Dundee, sous le nom de Athenaï par le Panhellenic S.S. Piraeus. La Compagnie le rachète en 1895, le rebaptise Bagdad et l'emploie au service de cabotage de la Grande Ile.

Le navire survit à un grand nombre de cyclones et d'incidents. Le 27 janvier 1913, il chavire à Ambilobe à cause du déplacement de bancs de sable traînés par une rivière en crue. Le 19 octobre 1917, il heurte un récif au sud de Golo Pass à Tintingue. Il devra subir de grosses réparations avant de pouvoir retravailler. En 1923, ses installations prennent feu à Fort-Dauphin, mais il peut reprendre du service après des réparations à Diego-Suarez.

L'année suivante, sous le commandement du capitaine Preneyre, le Bagdad touche le fond pendant un essai dans l'arrière-port de Manakara. Il doit complètement décharger sa cargaison pour quitter sa fâcheuse position.

Après avoir servi près de quarante ans à Madagascar, le Bagdad est naufragé.

Le dernier bâtiment de la Compagnie des messageries maritimes à sombrer dans les eaux territoriales de Madagascar est l'Amiral Pierre . Il est construit en 1905 par la Barclay Curle et Company de Glasgow.

Lancé sous le nom de Newly Hall pour le Ellerman Lines LTD, le navire est vendu en 1930 à l'armateur grec, G. Andreau, et renommé Yannis. Il est racheté dix ans plus tard par la Compagnie et rebaptisé Amiral Pierre.

En 1941, le gouvernement français de Vichy à Madagascar l'acquiert. Le 30 septembre 1942, il vogue à grande vitesse dans le canal de Mozambique au Sud de Madagascar et disparaît, intercepté par le destroyer britannique HMS Nizam.