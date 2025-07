Afrique de l'Est: Coopération décentralisée - Réunion des maires de l'océan Indien

Antananarivo accueillera, du 8 au 10 juillet, la rencontre annuelle des villes et collectivités de l'océan Indien. Un rendez-vous qui réunira maires et élus locaux afin de renforcer la coopération régionale autour des défis climatiques, de la gouvernance et du développement urbain.

Antananarivo sera, à cette occasion, le point de convergence des maires et représentants de seize collectivités issues des îles de l'océan Indien, parmi lesquelles les Comores, Mayotte, La Réunion et l'île Maurice. La capitale malgache accueillera en effet la rencontre annuelle de l'Association des villes et collectivités de l'océan Indien (AVCOI), qui se tiendra au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato.

Pour la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), cette rencontre représente une opportunité de premier plan.

« L'échange avec ces maires de l'océan Indien va permettre à nos techniciens et aux proches collaborateurs du maire de renforcer leurs compétences en matière de politiques d'urbanisme et de développement, afin de mieux servir les habitants de la capitale », a précisé Clara Nala Andrianambony, secrétaire générale de la CUA.

Au-delà du partage d'expériences et du renforcement des liens entre collectivités insulaires, les membres de l'AVCOI aborderont trois grandes thématiques lors de ces journées de travail : la lutte contre le changement climatique, la promotion de la parité entre les femmes et les hommes dans la gouvernance locale, et la gestion des finances publiques au niveau des collectivités territoriales décentralisées.

Outre la maire d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, les élus communaux des trente-trois grandes villes de Madagascar ainsi que trente-sept maires des communes de la périphérie seront également conviés à cet événement régional. Une manière, pour la capitale, de partager cette dynamique de coopération décentralisée avec l'ensemble du territoire et d'encourager la montée en compétences des acteurs locaux.