Algérie: Le Sommet national de la jeunesse, une occasion pour sensibiliser à l'importance de la citoyenneté active

Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), M. Mustapha Hidaoui, a affirmé, dimanche à Alger, que l'organisation du Sommet national de la jeunesse, prévu lundi, vise à sensibiliser davantage les jeunes à l'importance de la citoyenneté active et de la participation à la vie politique.

Dans une déclaration à la presse, après avoir présidé l'ouverture des ateliers préparatoires au Sommet national, sous le slogan "la jeunesse et la participation politique", qu'abritera le Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal (Alger), M. Hidaoui a souligné que "ce Sommet sera consacré aux moyens de soutenir la participation politique des jeunes, d'élargir leur présence dans les assemblées élues et de renforcer leur implication dans la prise de décision par le biais de mécanismes démocratiques, notamment à la lumière des garanties juridiques et institutionnelles assurées pour l'exercice de l'action politique".

Cette rencontre nationale, a-t-il estimé, se veut une occasion "pour sensibiliser davantage à l'importance de la citoyenneté active et de la responsabilité électorale, notamment à travers l'ouverture d'espaces permanents de dialogue entre les différents acteurs, en vue de renforcer la confiance des jeunes dans le processus politique et de créer de meilleures conditions pour leur participation à la scène politique".

Les ateliers préparatoires aborderont trois thèmes relatifs au "cadre conceptuel et juridique de la participation des jeunes à la vie politique", à "la réalité de la participation politique des jeunes", ainsi qu'à "la promotion des mécanismes de participation politique, de leadership et d'innovation".

La cérémonie d'ouverture de ces ateliers s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, M. Zoheir Bouamama et du président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M. Karim Khalfane, ainsi que d'élus et de représentants d'organisations de jeunes de différentes régions du pays.