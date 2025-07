Madagascar: Les feux de brousse reprennent

Les feux de brousse redémarrent. Des feux ont été détectés dans la région de Menabe et dans le district d'Ankazobe, où une station forestière a été touchée, récemment. « Dans ce district, les feux commencent dès la fin des précipitations. La population lutte contre les incendies presque quotidiennement, en ce moment. Les derniers feux datent de jeudi », rapporte une source à Ankazobe.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, reconnaît que « les feux de brousse débutent chaque année de plus en plus tôt et se prolongent de plus en plus longtemps ». C'était samedi, lors de la cérémonie de sortie de deux promotions de techniciens forestiers et de l'inauguration officielle des nouvelles infrastructures du Centre national de formation des techniciens forestiers (CNFTF), à Angavokely.

Souvent allumés pour la culture sur brûlis ou pour faciliter le pâturage des zébus, ces feux échappent fréquemment à tout contrôle, détruisant de vastes étendues de forêt. L'année dernière, plus de 6,2 millions d'hectares ont été ravagés par les flammes, dont 98 % étaient constitués de broussailles et de végétation, et les 2 % restants concernaient des forêts, y compris dans des aires protégées, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Objectif ambitieux

Chaque année, près de 100 000 hectares de forêts sont perdus à cause des incendies. À ce rythme, les huit millions d'hectares de couverture forestière de Madagascar disparaîtront d'ici une décennie, voire moins. Le ministre note que son département a commencé à se préparer à la saison des feux dès les mois de février-mars. La dernière saison de feux a montré que Madagascar manque cruellement de moyens pour lutter contre les feux.

Mais les prévenir est possible, si la population est mieux sensibilisée et si les techniciens forestiers sont suffisants. Ce sont les gardiens des forêts et des ressources naturelles. Malheureusement, à ce jour, Madagascar ne compte qu'environ trois cents techniciens forestiers, soit un ratio alarmant d'un technicien pour 27 000 hectares. Max Fontaine a annoncé que l'augmentation du nombre de techniciens forestiers est une priorité, avec un objectif ambitieux d'un technicien pour 2 000 hectares.