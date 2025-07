Madagascar: Émission « Divas Hit The Road » - Le pays à l'honneur sur les écrans asiatiques

Durant deux semaines, une équipe d'influenceurs et de célébrités chinoises de l'émission « Divas Hit the Road » a sillonné Madagascar pour tourner une nouvelle saison de leur programme à succès.

Madagascar séduit les caméras du monde. Pendant deux semaines, l'équipe de l'émission chinoise à succès « Divas Hit the Road » a sillonné l'île, capturant ses merveilles naturelles, culturelles et humaines. Samedi 5 juillet, les influenceurs et artistes vedettes de l'émission ont quitté le pays, les yeux remplis de souvenirs et les valises chargées de séquences inédites qui seront bientôt diffusées dans toute l'Asie.

« Ce fut une véritable immersion, riche en émotions et en découvertes », confie un membre de l'équipe. « Nous avons vu les lémuriens et caméléons d'Andasibe, exploré l'Allée des Baobabs à Morondava, admiré le coucher de soleil depuis le Palais de la Reine à Antananarivo, découvert la culture du riz hybride à Mahitsy, et même aperçu des baleines à Sainte-Marie. »

Une vitrine géante pour Madagascar

Réputée pour ses audiences vertigineuses, plusieurs milliards de vues cumulées à chaque saison, l'émission « Divas Hit the Road », produite par Hunan TV et Mango TV, est l'une des émissions de voyage les plus regardées en Chine et en Asie. Son objectif : connecter la Chine au reste du monde, à travers des voyages de stars entre aventure, culture et rencontres. Cette année, Madagascar a été choisie comme destination.

Un choix hautement symbolique, salué par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, qui a assisté à la cérémonie d'au revoir organisée samedi à l'aéroport d'Ivato. « Vous êtes de véritables ambassadeurs de notre île-continent », a-t-elle déclaré. « Ce partenariat est une belle promesse pour l'avenir de notre tourisme. Il met en lumière nos atouts majeurs : notre biodiversité, notre artisanat et notre culture unique ».

Alors que Madagascar ambitionne de diversifier ses marchés touristiques, cette visibilité en Chine et dans d'autres pays asiatiques constitue une opportunité majeure. « Grâce à cette émission, les Chinois connaissent mieux Madagascar. Cela renforce les liens touristiques et culturels entre nos deux pays », ajoute la ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Des certificats de reconnaissance ont été remis à l'équipe de tournage, accompagnés de cadeaux symboliques. Une manière de sceller cette belle aventure entre les peuples. « L'émission ne fait que commencer... et les retombées, elles, s'annoncent durables », conclut Viviane Dewa, pleine d'espoir.