Afrique: VIIIE CHAN - Vingt-deux Barea de la Cosafa reconduits

La Fédération Malgache de Football a publié ce week-end une liste de quarante-deux présélectionnés en vue du 8e CHAN. La phase de groupes se déroulera en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda à partir du 3 août.

Une partie des présélectionnés est en regroupement depuis quatre jours. Le coup d'envoi du dernier rassemblement des Barea a été donné jeudi, sur le terrain annexe de Mahamasina. La Fédération n'a dévoilé la liste des quarante-deux convoqués que samedi. Les hommes du sélectionneur Romuald Rakotondrabe n'auront plus que quatre semaines pour peaufiner la préparation avant de s'envoler vers la Tanzanie. Les Barea disputeront leur premier match du groupe C de la 8e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) contre la Mauritanie, le 3 août.

Treize joueurs, déjà éliminés en quarts de finale du championnat national et de la Coupe de Madagascar, ont assisté jusqu'ici aux entraînements. Vingt-deux des vingt-trois Barea ayant disputé la Cosafa Cup en Afrique du Sud début juin ont été reconduits. Parmi eux, deux gardiens de but: Lalain'Arinjaka Michel Ramandimbisoa, dit Toldo, de l'Elgeco Plus, et Mandahasina Ratsimbazafy, alias Bota, de l'Ajesaia.

Les vingt autres joueurs de champ ont également été convoqués : sept défenseurs, dix milieux et trois attaquants. Le staff du coach Rôrô a fait appel à deux autres portiers, à savoir Nifidisoa Arnaud Kennedy du Cosfa, et Rijaniaina Nicolas Randriamanampisoa de l'AS Fanalamanga.

Retenus par leur club

Les joueurs du Cosfa et du CFFA, éliminés en demi-finales de la Coupe ce week-end, doivent encore disputer les demi-finales retour du championnat, jeudi. Il en va de même pour les joueurs de l'Elgeco Plus, de l'AS Fanalamanga et du Mama FC, qui disputeront les demi-finales retour de la PFL ainsi que la finale de la Coupe cette semaine et la semaine suivante.

L'AS Fanalamanga, qualifiée hier pour la finale de la Coupe, compte huit éléments dans la présélection. Disciples FC et le CFFA ont chacun six représentants, tandis que le Cosfa et Fosa Juniors FC en comptent cinq chacun. Quatre joueurs de l'Elgeco Plus, trois de l'Ajesaia et deux du Mama FC figurent également sur la liste.

La délégation devrait s'envoler pour la Tanzanie le 28 juillet, soit dans trois semaines. Les protégés du coach Rôrô débuteront la phase de groupes contre la Mauritanie, le dimanche 3 août, à 20 heures au stade Benjamin Mkapa à Dar-es-Salaam. Ils affronteront les hôtes tanzaniens le 9 août à 20 heures, au même stade. Les Barea retrouveront ensuite la Centrafrique, le 13 août à 17 heures au stade Benjamin Mkapa, avant de conclure contre le Burkina Faso, le 16 août à 20 heures à l'Aman Stadium.