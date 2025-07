Cote d'Ivoire: NBA - Retour aux racines de Mo Bamba

Mo Bamba, le pivot des News Orleans Pelicans (Nba), poursuit son séjour à Abidjan. Il a rendu visite le 2 juillet 2025, au Grand maître de taekwondo ivoirien, Me Bamba Cheick Daniel (Cn 7e dan), dans ses bureaux de l'Agence foncière rurale (Afor), à la 7e tranche, à Angré. Une rencontre chargée de symboles.

En effet, Mohamed Fakaba Bamba (27 ans), connu sous l'appellation de Mo Bamba, né le 12 mai 1998 à Harlem, dans l'État de New York, est à la recherche de ses racines. Et qui mieux que son oncle, Bamba Cheick Daniel, par ailleurs président de Bêtako, la Mutuelle de développement économique et social de Férentella, dans la sous-préfecture de Ouaninou, dans la région du Bafing, pour guider ses pas ?

Accompagné de ses vice-présidents, El Hadj Soumahoro Ismaël, contrôleur financier à la retraite, et Bamba Siriki, ex-cadre à la Petroci, Bamba Cheick Daniel a revisité l'histoire de la région et surtout de Kanwella, leur grande famille. « Ce mercredi 2 juillet 2025 a été ma plus belle journée à Abidjan depuis mon arrivée. J'ai appris tellement de choses sur mes origines. Je suis vraiment reconnaissant au ministre Bamba Cheick Daniel et à la mutuelle de Férentella. Je me suis vraiment senti en famille », a avoué Mo Bamba, après cette journée mémorable.

Venu sans protocole cette fois-ci, Mo Bamba ne cache pas sa volonté de s'investir et investir pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Il reviendra au mois d'août pour participer à la cérémonie de baptême de sa génération. Un événement traditionnel dans la vie des filles et fils de la localité de Férentella.

Des locaux de l'Afor, à Angré, le pivot de 2,13m a été conduit au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Csticao). Un centre rêvé et réalisé par son oncle Bamba Cheick Daniel, alors président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd).

Sur place, au centre ivoiro-coréen, le basketteur international ivoirien dont le revenu mensuel avoisine les 300 millions de FCfa a été accueilli par un autre monstre sacré du sport ivoirien, le Grand Me Patrice Remarck (Cn 7e dan), directeur général du Cscticao. Il a eu droit à une visite guidée par le maître des lieux qui lui a témoigné toute sa fierté de l'avoir dans son centre.

Choisi en 6e position par le Magic d'Orlando lors de la draft 2018 de la célèbre Ligue américaine de basket-ball (Nba), depuis, Mo Bamba a évolué avec les Orlando Magic, les Los Angeles Lakers, les Sixers de Philadelphie, les Los Angeles Clippers...

Un joueur international ivoirien qui attend avec impatience d'aider la Côte d'Ivoire à briller à l'Afrobasket masculin 2025, en Angola.