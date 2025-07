Soudan: Dr Nawara Abu Mohammed salue la solidité des relations entre le pays et le Koweït

La membre du Conseil Souverain de Transition, Mme Dr. Nuwara Abu Muhammad a salué la solidité des relations bilatérales entre le Soudan et l'État du Koweït et a exprimé sa gratitude pour les positions de soutien de l'État du Koweït envers le peuple soudanais dans les forums régionaux et internationaux, en plus de ses efforts pour faire face aux effets humanitaires de la guerre.

Mme Nuwara a ajouté, lors de sa rencontre aujourd'hui avec l'ambassadeur du Koweït au Soudan, l'ambassadeur Dr. Fahd Al-Dhafiri, en présence du gouverneur de l'État de la mer Rouge, que tandis que la plupart des pays ont limité leurs efforts au Soudan à la fourniture d'aide humanitaire, l'État du Koweït s'est distingué en concluant des investissements et est allé au-delà du stade de l'aide humanitaire pour promouvoir et encourager l'investissement.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Etat du Koweït au Soudan a déclaré que la rencontre a donné une bonne impression du niveau de sécurité et d'encouragement pour attirer davantage d'investissements et de capitaux koweïtiens à travers le secteur privé au Soudan en général et dans les Etats de l'Est en particulier, afin d'établir des projets d'investissement et de développement, confirmant le rôle développemental et humanitaire du Koweït.

L'ambassadeur du Koweït a décrit l'Arous Resort comme un projet vital, notant que la société koweïtienne, en partenariat avec l'État de la mer Rouge, entreprendra 80% de la mise en oeuvre du projet en établissant l'infrastructure, qui comprend un hôtel touristique, une zone résidentielle et des projets énergétiques, dans le but d'attirer le tourisme à Port Soudan.