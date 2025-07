Soudan: Graham apprécie le soutien de l'UNESCO au secteur de la culture et des antiquités

Le sous-secrétaire à la Culture au ministère de la Culture et de l'Information, le Dr Graham Abdel Gader a salué le soutien continu apporté par le Bureau de l'UNESCO au Soudan au secteur de la culture et des antiquités, en particulier au patrimoine culturel matériel du pays.

C'etait lors de sa rencontre aujourd'hui dans son bureau avec le directeur du bureau de l'UNESCO à Port Soudan, Ahmed Junaid Soroush. Dr Graham a reçu du Bureau de l'UNESCO-Soudan des equipments pour la documentation du patrimoine culturel matériel, en particulier les objets du Musée National du Soudan, qui ont été affectes par le pillage de part la milice rebelle.

Dr Graham a déclaré que l'équipement et les appareils seront attribués au groupe qui travaille actuellement à la collecte et à l'inventaire des antiquités du Musée National, qui ont été pillées, cassées et endommagées par la milice rebelle.

Dr Graham a souligné la coopération conjointe avec l'UNESCO dans le domaine de la protection des antiquités soudanaises, y compris les antiquités pillées au Soudan et les procédures d'ouverture des rapports.

De son côté, le directeur du Bureau de l'UNESCO à Port Soudan, Ahmed Junaid a déclaré que l'équipement fourni servira à créer une base de données pour inventorier les antiquités pillées pendant la guerre et à documenter les antiquités du Musée national du Soudan.

Il a ajouté que l'UNESCO avait récemment travaillé à la préparation d'un plan d'action global pour sauver les antiquités et le patrimoine culturel soudanais, en plus de plans d'action pour l'éducation, les technologies de l'information, les artistes et le patrimoine audio et visuel.