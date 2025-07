Soudan: Ministère de l'Éducation commence ses travaux depuis Khartoum

Le ministère fédéral de l'Éducation a commencé ses travaux aujourd'hui depuis son siège dans l'État de Khartoum en tenant deux réunions, présidées par le Dr Ahmed Khalifa sous-secrétaire du ministère et ministre en charge a tenu une réunion avec les directeurs des départements du ministère au siège temporaire du ministère à Omdurman.

Le sous-secrétaire a déclaré que le déménagement du ministère à son siège dans l'État de Khartoum donnerait à l'État un fort coup de pouce pour normaliser la vie et rétablir la stabilité, car il représente une représentation symbolique de l'État, notant qu'il s'agissait de l'État le plus touché par la guerre.

La réunion a porté sur l'activation du travail des administrations publiques, le plan de travail et la détermination des priorités pour la phase suivante.

Le Dr a expliqué. Ibrahim Omar, directeur général des activités scolaires et superviseur du comité de préparation de l'environnement de travail au cabinet du Premier ministre, a déclaré que le plan « Espoir » a été élaboré pour suivre le rythme de l'éducation pendant les situations d'urgence et comprenait des priorités telles que la manière de poursuivre l'année scolaire et d'unifier le calendrier, de reconstruire les établissements d'enseignement en activant les partenariats et de combler le fossé dans les manuels scolaires, en plus des axes curriculaires et de formation.

En outre, le sous-secrétaire a tenu une réunion élargie avec le ministère de l'Éducation de l'État de Khartoum, dirigée par le ministère de Bahri, en présence du Dr Qarib Allah Muhammad Ahmad, ministre d'État de l'Éducation, et les directeurs généraux du ministère ont été informés des réalisations réalisées au cours de la période écoulée, de son plan de travail, des priorités pour la prochaine phase et des défis auxquels il est confronté.

Qarib Allah a expliqué que le ministère avait organisé avec succès les examens reportés de 2023 pour la classe de certificat malgré la guerre, et organisait actuellement les examens de 2024, qui n'étaient pas moins importants que leurs prédécesseurs. Il a noté qu'ils avaient terminé leurs études pour les années 2023 et 2024 et avaient nommé un comité pour préparer le début de la prochaine année académique.

Qarib Allah a révélé que les résultats des examens du secondaire seront annoncés la semaine prochaine.

Le sous-secrétaire du ministère de l'Éducation et ministre en charge poursuivra ses visites d'inspection depuis son bureau à Khartoum, en commençant demain par une visite dans l'État d'Al-Jazeera pour inspecter les centres d'examen des écoles secondaires et se renseigner sur les défis auxquels est confronté le processus éducatif.