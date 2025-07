Soudan: Le Ministre de l'Intérieur inaugure le début des travaux au sein du Ministère à Khartoum

Le ministre de l'Intérieur, Lit-Gen de police Babiker Samara a inauguré aujourd'hui les travaux depuis les bâtiments du ministère au ministère de l'Intérieur à Khartoum, en présence du Lit-Gen de police, Mohamed Ibrahim directeur général adjoint des forces de police, inspecteur général, et du Lit-Gen de police Dr. Ibrahim Ahmed chef de l'autorité des affaires administratives, et du Maj-Gen de police, Tahir Ali, chef de l'autorité d'orientation et de services.

Le ministre de l'Intérieur a confirmé dans une déclaration au bureau de presse de la police que le travail administratif du ministère sera effectué à partir du siège du ministère à Khartoum et du siège des forces de police pour suivre tous les plans de sécurité et le déploiement de la police dans les États et les localités, en particulier l'État de Khartoum, la capitale nationale du pays, à travers les postes de police, les points de contrôle et les patrouilles de divers noms, en plus du suivi des services de police de l'immigration tels que les passeports, l'état civil et la circulation.

Lors de sa visite au ministère, le ministre de l'Intérieur a été informé de l'avancement des travaux et des activités d'entretien et de réhabilitation qui se déroulent dans toutes les unités de police, qui sont supervisées par l'Administration générale des projets d'ingénierie des forces de police.