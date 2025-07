Algérie: Festival national de poésie de la jeunesse à Mostaganem - Des poètes de Setif, M'Sila et Tizi Ouzou récompensés

Mostaganem — Les poètes Chouaib Koussa (Setif), Mouloud Akrouf (Tizi Ouzou) et Kawthar Farahatia (M'Sila) ont été primés lors de la 8e édition du Festival national de la poésie de la jeunesse, organisé à Mostaganem.

La première place du concours de poésie arabe classique a été attribuée à Chouaib Koussa, suivi par le poète Anouar Boumediene de Skikda et Adel Chetouh de Biskra.

Lors de la cérémonie de clôture, tenue samedi au Théâtre régional Djillali Benabdelhalim, les prix du concours de poésie amazighe ont également été remis à Mouloud Akrouf (Tizi Ouzou) qui a remporté la première place, suivi de Lamine Houta (Batna) à la deuxième place, et de la poétesse Kahina Mehwar (Alger) à la troisième place.

Dans la catégorie de poésie populaire algérienne (melhoun), Kawthar Farahatia (M'Sila) a décroché la première place, suivie de Ahmed Sassefa (Tiaret) à la deuxième place et de Mohamed Rahal (Tebessa) à la troisième place.

La cérémonie de clôture de cette manifestation culturelle, qui s'est étalée sur cinq jours et a réuni plus de 80 poètes issus de 32 wilayas, a été animée par de la musique andalouse interprétée par l'Association culturelle Ibn Badja et l'artiste Fayçal Benkrizi. Ces moments musicaux ont harmonieusement accompagné les performances poétiques des participants.

En marge du concours national, une conférence sur la poésie des jeunes a été organisée, avec la participation de professeurs, chercheurs et poètes.

Ce festival, organisé par la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Mostaganem en coordination avec la Ligue locale des activités culturelles et scientifiques pour les jeunes, vise à détecter et promouvoir les talents poétiques, encourager les jeunes poètes, développer leurs compétences linguistiques et stylistiques et rehausser le goût artistique dans les trois genres poétiques.