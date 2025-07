Algérie: Ghardaia - 'Ibaoune', un plat traditionnel pour célébrer Achoura

Ghardaia — Pour accueillir et célébrer la fête de Achoura, les familles Ghardaouies préparent une recette ancestrale aux saveurs authentiques à base de fèves sèches "Ibaoune".

Dès le début du mois hégirien de Moharam, les ménages se mettent déjà dans l'ambiance et se préparent à recevoir Achoura dans la pure tradition, et, dans les rues et le souk de Ghardaia, le commerce des fèves sèches et des fruits secs fleurit, signe avant-coureur de cet événement sacré dans la tradition séculaire de la région.

"Ibaoune" se prépare la veille, et la ménagère trempe dans de l'eau douce des fèves sèches et les fait bouillir à petit feu toute la nuit. Décortiquée et assaisonnée avec du sel, du cumin et de l'huile d'olive, ce plat qui se déguste dans la matinée est distribué aux voisins et passants par les enfants.

Selon la tradition locale, ce plat se consomme la matinée et s'échange entre familles pour renforcer les liens familiaux et la solidarité entre les habitants.

Perçue comme une fête de l'enfance, la tradition veut que la veille de Achoura les femmes mettent à leurs enfants du "khôl" (poudre d'antimoine que l'on met sur le contour des yeux afin de les mettre en valeur). Il donne au regard une profondeur et une luminosité mystérieuse, ceci en plus de les revêtir de tenues traditionnelles.

La plupart des habitants de la région observent le jeûne la veille "tassouaa" (9 Moharam) et le jour de Achoura (10 Moharam). Outre cela, pour les habitants de Ghardaïa, la fête revêt une signification spirituelle et culturelle indéniable qui fait perpétuer des traditions à la fois historiques et d'une grande portée sociale, tel le nettoiement des cimetières et le recueillement sur les tombes des proches.

Achoura est aussi une occasion idoine pour se tourner vers les voisins, s'enquérir de leur situation et partager avec eux les bons moments. C'est un jour de partage, d'offrandes et de charité.