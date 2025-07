Algérie: Décès de Ahmed Bouhired - Condoléances du ministre de la Communication

Alger — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a présenté dimanche ses plus sincères condoléances suite au décès du moudjahid et l'un des pionniers de la technique à la télévision algérienne, Ahmed Bouhired, décédé à l'âge de 85 ans.

"Suite au décès du moudjahid Ahmed Bouhired, survenu à l'âge de 85 ans, le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, adresse ses plus sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la famille médiatique de la télévision algérienne, priant le Tout-Puissant de l'accueillir en Sa Sainte Miséricorde et d'accorder à ses proches patience et réconfort", a écrit le ministre dans son message de condoléances".

Le défunt avait rejoint la wilaya quatre historique au début des années 1960 et a combattu le colonialisme français jusqu'à l'indépendance en 1962.

En septembre 1962, il fut convoqué par le moudjahid Abdelrahmane Laghouati et devint un membre clé de l'équipe technique de la radio et télévision, chargée d'assurer la continuité de la diffusion à cette époque. Il fut l'un des premiers techniciens à relever le défi de poursuivre les missions radiotélévisées le 28 octobre 1962.

Le regretté a contribué à toutes les étapes du développement technique de la radio et de la télévision. Il a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de directeur du projet de la Maison de la Radio et de la Télévision à Constantine, inaugurée par le défunt président Houari Boumédiène en 1970.

Il fut également le responsable du lancement de la chaîne Canal Algérie via satellite, après de longues négociations avec Eutelsat.

Le défunt a également occupé le poste de chef du département des ressources techniques et de la production à la RTA (Radio et Télévision Algérienne) durant de nombreuses années, avant de devenir directeur des services et équipements techniques (DSTE) à la télévision algérienne, puis assistant du directeur général, chargé des questions techniques.