Togo: L'UFC se « vend » sur la place du marché

Le parti du Détia est bien au front pour ces élections municipales de 2025. Et pour cause, dans cette première semaine de campagne électorale, le parti partout où il a présenté une liste, s'est jeté corps et âme dans la bataille, en allant à la conquête de l'électorat.

Parmi ces localités qui comptent une liste UFC (Union des Forces de Changement), il y a bien Anié 2. Le parti est allé à la rencontre des citoyens sur la plateforme du marché d'Adogbénou ; localité chef-lieu de la commune Anié 2.

Des informations, une caravane jaune aux couleurs de cet ancien principal parti de l'opposition, a parcouru différents artères du milieu et a drainé une foule de partisans et de sympathisants, et avec point de chute, le marché qui l'instant de passer le message de ce parti parlementaire, a pris l'allure d'un lieu de forum citoyen.

Jeune leader très respecté dans ce milieu, Innocent Dosseh, tête de liste UFC, accompagné de ses 18 colistiers, a de par sa proximité avec les populations et son sens de l'écoute, séduit par un message clair et bien reçu par les populations : rompre avec l'opacité, et bâtir une gestion municipale inclusive. Et soutient-il, « Gouverner une commune, ce n'est pas décider à la place des populations, mais décider avec elles. Notre vision est participative, et notre engagement est sincère ».

Occasion également pour les militants de l'UFC et présents sur la liste du parti dans Anié 2 de présenter le spécimen de bulletin de vote, et d'expliquer aux uns et aux autres le processus électoral et comment voter pour la liste des Jaunes et Rouges de l'UFC.

Dans l'ensemble, le parti compte au travers de ces élections locales renouer avec les citoyens à la base et enfin, redonner un sens à la gestion de la chose communale. Anciens électeurs et primo électeurs sont donc attendus à donner cette chance au parti de Gilchrist Olympio le 17 Juillet prochain.