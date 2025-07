Togo: UNIR fait ses « emplettes » à Aného

Elles (les 494 listes retenues) sont toutes depuis le 1er Juillet dernier sur le marché électoral afin de rallier à leur cause les voix des électeurs. Les différentes listes en lice pour les élections municipales du 17 Juillet prochain multiplient les alternatives pour faire comprendre au mieux leur projet de société s'il y en a, et ainsi convaincre les électeurs à porter leur vote sur elles.

C'est également le cas pour le parti UNIR dans les Lacs. D'après une dépêche de nos confrères de Lemessager-actu.com, « La commune des Lacs 1 a vibré ce samedi au rythme de la campagne électorale, à l'approche des municipales prévues le 17 juillet prochain. Une journée pas comme les autres, marquée par une mobilisation exceptionnelle autour de la liste du parti Union pour la République (UNIR), qui a rassemblé militants, sympathisants et curieux dans une ambiance festive et engagée.

Au coeur de cette démonstration de force politique, la présence remarquée de Sandra Ablamba Johnson, candidate sur la liste UNIR, aux côtés du maire sortant Me Alexis Coffi Aquereburu, également tête de liste. L'événement a également enregistré la participation du ministre Jean-Marie Tessi, fils de la localité, venu témoigner son soutien.

Entre discours soigneusement élaborés et gestes empreints de respect pour les valeurs culturelles locales, les candidats UNIR ont su créer une véritable communion avec les populations. L'assistance, nombreuse et attentive, a salué les messages portés par les intervenants, traduisant un attachement profond au programme du parti de Faure Gnassingbé, Président du Conseil, et à sa vision pour le développement local ».

Pour cette commune de Lacs 1, elles sont 5 listes dans la course pour 11 sièges de conseillers municipaux.

Pour information, pour cette compétition électorale, au plan national, on compte 494 listes pour 1527 sièges à pourvoir dans les 117 communes du pays. Et les 4.637.998 électeurs inscrits sur les listes électorales se posent en arbitres pour départager les parties qui aspirent à la gestion de la chose communale et du développement à la base.