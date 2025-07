Togo: Depuis le grand Haho, UNIR lance un message à l'opposition

Le parti Union pour la République (UNIR) a lancé ce mercredi la campagne dans la préfecture du Haho pour le compte des prochaines élections municipales, avec un message important à l'opposition.

C'est à Asrama (Commune Haho 2) que les hostilités ont été lancées avec la présentation des 19 candidats pour les 15 postes mis en jeu. Et c'est par l'intermédiaire du candidat Sossou Ayidote (maire sortant de ladite Commune) que le message solennel du parti est sorti pour les adversaires politiques.

« Militantes et militants du grand parti UNIR, nous sommes impatients de démontrer, une fois encore, à nos adversaires notre assise nationale. En ce qui concerne la préfecture de Haho, il est ravissant que nous raflâmes tous les sièges, n'en déplaise aux aventuriers », a lancé M. Ayidote.

Et selon lui, il y a bien de raisons qui prouvent ce qualificatif. Il estime notamment que les campagnes d'intoxication et de violences odieuses à l'égard du président du grand parti UNIR, président du Conseil et à l'endroit de la population ne peuvent nous ébranler outre mesure au point de nous entraîner dans la dislocation du tissu social.

« Aventuriers, oui aventuriers car, angoissés, et désabusés ils préfèrent des chemins labyrinthiques provoquant de grandes stupéfactions dans nos rangs », a-t-il précisé. Avant d'ajouter que « la paix, la sécurité, le vivre-ensemble, l'inclusion et la participation sont les maîtres mots de notre lutte ».

Ce message a été largement commenté par les cadres du parti dont Komi Sélom Klassou (Premier ministre émérite), Edem Kokou Tengue (Ministre à la Présidence du Conseil), Yawa Kouigan (Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et membre de la coordination régionale Plateaux).

Komi Sélom Klassou

Prenant la parole, Komi Sélom Klassou a réétabli un certain nombre de fausses informations qui circulent à propos de ces élections municipales. Il a notamment fait comprendre que la loi sur la décentralisation n'est pas un arrêté pris par le Président du conseil, mais une loi du pays et cette loi précise que le mandat est de six ans. Donc, après 2019, le nouveau rendez-vous est cette année 2025.

Et cette loi sur la décentralisation, précise-t-il, donne la possibilité aux fils et filles d'un milieu donné de penser leur développement au plan local.

« Si nous voulons que le pays avance, la volonté des plus hautes autorités et d'éviter la concentration du pouvoir en faveur d'un transfert des compétences vers les territoires. Donc c'est faux, toutes ces rumeurs qui circulent et font croire que Faure Gnassingbé appelle aux urnes », a souligné Komi Sélom Klassou.

Pour cela, il a très humblement invité les auteurs de ces fausses informations à faire profil bas pour mieux se renseigner sur leurs sujets de débats.

« Ce n'est pas un péché de chercher à comprendre quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, bien au contraire c'est faire preuve de maturité. Que l'incapacité ne nous entraine pas dans la désinformation », a ajouté M. Klassou.

Florence Yawa Kouigan

Pour Yawa Kouigan, c'est vraiment faire preuve de la mauvaise foi en faisant croire que rien n'a été fait au Togo ces dernières années. Juste dans la préfecture de Haho et plus précisément dans la Commune Haho 2, elle a rappelé quelques-unes des réalisations dont la route Notsè-Tohoun. Longue de 57 km, cette route réhabilitée a coûté 35 milliards de francs Cfa, fruit d'un financement conjoint de l'Etat togolais et de la Banque ouest africaine de développement (BOAD).

Depuis la fin des travaux, l'importance de cette route s'est avérée auprès des populations bénéficiaires, surtout celles de la préfecture du Moyen-Mono (dont le chef-lieu est Tohoun). Cette route a permis de désenclaver cette localité à fort potentiel agricole à travers son bassin hydrographique.

Il y a également plusieurs autres infrastructures économiques, sociales, éducatives, sanitaires qui ont été réalisées dans la préfecture.

« Unir ne dit pas avoir tout fait, ce serait du mensonge. Le Président Faure Gnassingbé même sait qu'il reste encore à faire pour le développement du pays. Etant donné que nous sommes témoins de ces réalisations, ce qu'il nous fait désormais, est de citer une ou deux qu'on en connait lorsque nous nous retrouverons face à ces aventuriers qui font croire que rien n'a été fait », a indiqué Mme Kouigan.

Edem Kokou Tengue

Originaire de la Commune Haho 2, Edem Kokou Tengue lance donc la mobilisation pour une victoire écrasante le 17 juillet prochain dans les urnes.

« Au moment venu, faisons le bon choix, le choix juste, le choix judicieux. Votons pour les conseillers UNIR et en votant pour eux, nous disons au Président Faure Gnassingbé que nous le soutenons et nous l'encourageons à mieux faire. En 2019, nous avions eu 11 conseillers sur les 15. Cette fois-ci nous sommes partis pour avoir 100% des sièges », a déclaré Edem Kokou Tengue.