Congo-Kinshasa: Ituri - Le HCR ferme son bureau opérationnel d'Aru

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) annonce la fermeture de son bureau de Aru, une localité située à 280 kilomètres au nord de Bunia, dans la province de l'Ituri. Cette décision a été communiquée le vendredi 4 juillet par Lydie Navigué, cheffe de la sous-délégation du HCR, au gouverneur de l'Ituri.

Selon Lydie Navigué, cette fermeture s'inscrit dans le cadre d'une restructuration imposée par la crise de liquidités que traverse actuellement l'Organisation des Nations unies.

Cette situation a poussé le HCR à réorganiser ses bureaux en Ituri et dans le Haut-Uele. Désormais, les activités du HCR dans la région seront coordonnées depuis les bureaux de Bunia et Faradje.

Maintien de l'assistance aux réfugiés et déplacés

Malgré la fermeture du bureau d'Aru, le HCR assure qu'il continuera à fournir une assistance aux milliers de réfugiés et personnes déplacées dans cette localité. Cette aide sera mise en oeuvre à travers des organisations non gouvernementales partenaires présentes sur le terrain, telles que COPIE et Médecins Sans Frontières (MSF).

« Nous continuons de nous occuper des réfugiés et personnes déplacées. C'est par exemple à Aru où il y a nos partenaires et autorités qui sont présents. On va continuer à le faire à distance, avec des présences spontanées par des missions », précise Lydie Navigué.

Lydie Navigué conclut en remerciant le gouverneur de l'Ituri pour son soutien aux efforts humanitaires dans la région.