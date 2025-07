Burkina Faso: Un élan patriotique salutaire

Au premier semestre 2025 (30 juin), le Fonds de soutien patriotique (FSP) a enregistré plus de 101 milliards F CFA, sur un objectif annuel de 150 milliards F CFA, soit plus de 67% des prévisions.

L'information a été donnée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le vendredi 4 juillet 2025 à Ouagadougou, à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année du Fonds. A titre de comparaison, au 25 juin 2024, le FSP avait enregistré 86 milliards de nos francs pour un objectif annuel de 100 milliards F CFA.

Fruit de la mobilisation collective des Burkinabè de l'intérieur, de ceux de la diaspora et des amis du Burkina, l'évolution positive de ces chiffres, tant en termes d'objectif annuel que de fonds mobilisés à mi-parcours, est la preuve de l'adhésion d'un peuple à une dynamique enclenchée au plus haut sommet de l'Etat ; celle de faire simultanément sa guerre et bâtir une Nation souveraine, indépendante et prospère, en comptant en priorité sur ses propres forces.

La bonne gestion des fonds, l'acquisition d'importants lots de matériel de guerre, sont aussi le levain de cette volonté du peuple burkinabè de continuer de financer sa guerre. Conséquence, les Forces combattantes sont plus engagées avec à la clé des victoires enregistrées, jour après jour, sur le terrain de la reconquête du territoire.

Du reste, cette volonté de construire son pays n'a jamais fait défaut chez le Burkinabè, pour peu que les fruits de son sacrifice soient gérés dans la transparence et par des gouvernants qui en donnent l'exemple.

L'engouement et la ferveur actuels autour de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo en sont les preuves. Du vieil homme de 79 ans qui apporte un sac de ciment depuis Saponé sur un vélo, aux dons d'artistes, de footballeurs et d'entreprises publiques et privées, en passant par les citoyens qui se rendent sur les différents sites pour aider à confectionner les pavés ou à les poser, Faso Mêbo mobilise à tous les niveaux.

Révolue donc l'ère où c'était exclusivement par contrainte que des Burkinabè étaient commis aux Travaux d'intérêt général (TGI). Individuellement ou en groupe, les Burkinabè se lèvent de leur propre chef pour aller donner un coup de main aux bâtisseurs de leur cité afin de la construire et l'embellir.

Que ce soit avec le Fonds de soutien patriotique ou Faso Mêbo, l'élan patriotique des Burkinabè est aujourd'hui incontestable, les populations ayant inculqué en elles, ce sacrosaint principe que personne ne viendra faire leur guerre et développer leur pays à leur place. Il faut simplement maintenir le cap, rester unis et constamment engagés dans cette lutte pour un Burkina Faso digne, fier et prospère. Les sillons sont tracés et la locomotive est en marche. Rendez-vous donc sur les grands chantiers du développement.