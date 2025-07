Congo-Brazzaville: Lutte contre le paludisme - Le CRS sensibilise à l'assainissement

Dans le cadre des activités du premier samedi du mois, dédié à l'assainissement des espaces publics et privés, le Catholic Relief Services (CRC) en partenrait avec le ministère de la Santé et de la Population, a organisé, le 5 juillet au marché total à Bacongo, une opération de salubrité et de sensibilisation à l'assainissement de l'environnement pour renforcer la lutte contre le paludisme.

Plusieurs brazzavillois ont participé à l'opération d'assainissement du marché total et ses alentours en compagnie des ministres en charge de la Santé, Jean-Rosaire Ibara, de l'Assainissement urbain, Juste Desiré Mondelé et des administrateurs-maires. Cette activité citoyenne a permis de sensibiliser le public à la nécessité de lutter contre le paludisme à travers la bonne utilisation des des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) et l'assainissement de l'environnement.

« En tant que vendeuse, nous sommes à l'origine de l'insalubrité et nous sommes malheureusement les premières victimes des maladies qui en découlent. Nous venons d'être sensibilisés et devrons nous atteler à maintenir notre environnement propre et à faire bon usage des moustiquaires dans nos ménages », a expliqué une commerçante ayant pris part à l'opération d'assainissement.

Cette initiative s'inscrit en réalité dans le cadre de la communication et la mobilisation sociale en faveur de la campagne de distribution des MILDA, lancée le samedi 28 juin dernier par le ministère de la Santé et de la Population avec l'appui des partenaires à Odziba dans le département de Djoué-Léfini.

« Dans le district sanitaire d'Igné Ngabé Mayama, nous avons lancé une campagne pilote digitale de distribution de moustiquaires imprégnées. Au terme de celle-ci, nous aurons l'idée du fonctionnement du logiciel utilisé et par la suite, nous allons lancer d'ici fin juillet la campagne proprement dite. Le duo gagnant c'est le bon usage de la moustiquaire imprégnée et le nettoyage de l'environnement », a expliqué Prudence Baganda, membre de l'équipe de communication du CRS, qui a par ailleurs précisé que cette campagne nationale va se dérouler en trois phases.

Son collègue Francky Lucien Ibata , a abondé dans le même sens en invitant la population à respecter et à mettre en application tous les messages diffusés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. « Nous faisons la distribution des moustiquaires pour protéger les citoyens mais tant que les moustiques seront opérationnels la journée nous réduisons nos efforts. Nous devrons aller à la source, dans cette lutte, en assainissant notre environnement », a-t-il rappelé.

Il sied de noter que ce projet est soutenu par le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le VIH/Sida et le paludisme. Le CR, pour sa part approte un soutien au ministère de la Santé et de la Population avec la subvention dans le cadre de la lutte contre le paludisme et le renforcement du système de santé.