Congo-Brazzaville: Transport aérien - Une nouvelle ligne Brazzaville-Johannesburg à partir du 16 juillet

La cérémonie de lancement de la nouvelle ligne aérienne Brazzaville-Johannesburg a été couplée le 3 juillet dernier, à l'ouverture officielle du bureau pays et de l'agence commerciale d'Afrijet-FlyGabon dans la capitale congolaise.

La ligne aérienne qui assurera ses premiers vols à compter du 16 juillet prochain, a été lancée en présence du conseiller à l'aviation civile de la ministre en charge des Transports, Donatien Ngopaka Yemba, et des ambassadeurs de la République d'Afrique du sud, Mziwamadoda Uppington Kalako, et du Gabon au Congo, René Makongo.

Le directeur général d'Afrijet-FlyGabon, Nill Charles Moret Mba, a rappelé que ce projet doit sa concrétisation aux hautes visions éclairées du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, et du président gabonais, Clotaire Oligui Nguema, ainsi qu'à l'excellence des relations de coopération, d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays. Selon lui, Afrijet-FlyGabon est le fruit d'une alliance stratégique entre Afrijet Business Service, compagnie aérienne privée gabonaise et le gouvernement gabonais, actionnaire majoritaire à hauteur de 56% depuis le 12 mars 2024.

« De cette synergie est née Afrijet-FlyGabon qui ne deviendra plus que FlyGabon à la fin du mois de juillet. Aujourd'hui, Afrijet-FlyGabon assure des vols réguliers à l'échelle nationale et internationale, tandis que la marque Afrijet continue de rayonner sur les destinations régionales », a-t-il souligné.

En effet, le plan de développement 2025 de cette compagnie aérienne prévoit de relier dix-sept destinations régulières, au compte desquelles Douala et Yaoundé, au Cameroun, Cotonou au Bénin, Port Harcourt au Nigeria, Bangui en République centrafricaine, Bata et Malabo en Guinée Equatoriale ainsi que Sao Tomé et Principe. Avec plus de 200 vols hebdomadaires, Afrijet-FlyGabon veut se positionner comme un acteur majeur de l'aviation en Afrique centrale et occidentale.

« Dans cette dynamique d'expansion, Johannesburg s'impose comme notre première destination internationale au-delà de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce choix stratégique répond à la nécessité de connecter le Gabon à un centre économique, commercial et sanitaire de premier plan sur le continent.

L'Afrique du sud, forte de ses relations diplomatiques et commerciales solides avec notre pays, représente une ouverture naturelle pour notre compagnie », a précisé Nill Charles Moret Mba, soulignant la nécessité de renforcer la connectivité intra-africaine ; de contribuer à l'intégration régionale et d'offrir aux Africains un réseau de transport aérien fiable, accessible et ambitieux.

La directrice de l'agence commerciale d'Afrijet-FlyGabon pour les deux Congo, Isabelle Ndaywel, a, quant à elle, indiqué qu'en choisissant de s'implanter en terre congolaise, cette société confirme sa volonté de rapprocher les peuples, de faciliter les échanges et d'offrir à ses clients une expérience de voyage fiable, confortable et humaine. « Notre présence au Congo est une réponse claire à la confiance que vous nous témoignez depuis des années. Elle symbolise aussi notre foi en l'avenir de ce pays, en son dynamisme économique et en son rôle stratégique dans la connectivité aérienne régionale », a-t-elle souligné.

L'ambassadeur du Gabon au Congo a, de son côté, rappelé que les deux pays sont liés par un accord aérien signé en 2018. Ainsi, la concrétisation de ce projet est, a souligné René Makongo, le fruit de la politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema et de la solidité des relations existant entre la République du Congo et la République gabonaise. C'est aussi le fruit, a-t-il poursuivi, de la coopération entre les deux chefs d'État, deux artisans de cette politique d'intégration au niveau de la sous-région.

« Nous avons désormais Afrijet-FlyGabon qui deviendra dans quelques mois FlyGabon et en même temps la desserte du Gabon par ECAir. Tout cela rentre dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Ce sont des instruments qui vont évidemment nous faire réjouir puisqu'au lieu de faire le tour de l'Afrique, surtout en allant en Afrique de l'Est pour se rendre à Yaoundé ou Cotonou, nous avons désormais deux mécanismes qui vont solidifier les relations entre le Gabon et le Congo », s'est réjoui le doyen du corps diplomatique accrédité en République du Congo.