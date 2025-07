Ile Maurice: Ram Etwareea - «Est-ce qu'une commission d'enquête ne s'impose pas ?»

Le député Ram Etwareea a souligné le fait que l'industrie des jeux de hasard pourrait apporter une contribution non négligeable à l'économie nationale. «Nous savons que Lottotech brasse près de Rs 3 milliards et SMS Pariaz Rs 1 milliard par année. Cette industrie comprend également les courses hippiques et les casinos.

Sur le plan mondial, l'industrie du hasard ne pèse pas moins d'USD 618 milliards et croît d'environ 5 % par an, et son chiffre atteindra USD 750 milliards d'ici 2034. Mais ici, le chiffre d'affaires de cette industrie est en train de baisser.» Il a expliqué qu'en présentant ces amendements, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de devoir tourner la page d'une période sombre de l'histoire des jeux à Maurice.

Il a cité les noms de Jean-Michel Lee Shim et de Dev Beekharry. «Les règles de jeu s'appelaient népotisme, corruption, abus de pouvoir, blanchiment d'argent, Jean-Michel Lee Shim et Beekharry.» Il s'est demandé si une commission d'enquête ne s'imposait pas sur ces personnes et d'autres qui avaient amassé des fortunes ces dernières années. Le député a fait ressortir que les courses hippiques sont importantes pour une grande partie de la population. Il a ainsi pensé aux parieurs qui avaient plus perdu que gagné.

«Ils vont parfois jusqu'à perdre leur salaire, leur dignité et, leur vie.» Il a ainsi salué l'introduction du Responsible Gambling and Capacity Fund. «C'est nouveau, innovateur. Ce fonds financera des programmes de conscientisation sur des risques liés aux jeux de hasard. Il serait aussi très utile que le fonds mette en place un mécanisme pour identifier en amont les personnes qui se dirigent vers l'addiction», a-t-il conclu.