Ile Maurice: Protégeons les animaux et notre planète

Le 3 juillet, c'était la Journée mondiale sans sacs en plastique. Cette journée spéciale nous rappelle que les sacs en plastique sont très dangereux pour la nature.

Pourquoi c'est un problème ?

Les sacs en plastique sont très légers. Ils s'envolent avec le vent ou flottent dans les rivières et les océans. Les animaux, comme les tortues, les oiseaux ou même les poissons, peuvent les avaler par erreur. Cela peut les rendre malades... ou même les tuer. Il existe même une énorme zone de déchets dans l'océan qu'on appelle le huitième continent ! C'est un endroit rempli d'objets en plastique flottants. Et c'est très dangereux pour les animaux marins.

Un bateau spécial est venu à Maurice !

Un bateau-laboratoire appelé MV Plastic Odyssey a fait escale à Maurice et est resté jusqu'au 26 avril dernier. Il est en expédition dans l'océan Indien pour lutter contre la pollution plastique. Cette mission s'appelle Expédition plastique océan Indien (ExPLOI) et est organisée par la Commission de l'Océan Indien (COI). Pendant 15 jours, des animations, des ateliers et des activités ont été organisés pour sensibiliser les enfants et les adultes à la pollution plastique. Après Maurice, le bateau a continué son voyage vers Madagascar, les Seychelles et les Comores. Son but ? Trouver des solutions durables et encourager le recyclage et l'économie circulaire.

Que peut-on faire pour aider ?

Il y a plein de gestes simples à faire pour réduire les déchets plastiques ! Par exemple : utiliser des sacs réutilisables (en tissu, en jute...), refuser les emballages en plastique quand ce n'est pas nécessaire, ramasser les déchets quand on va à la plage ou en promenade, utiliser une gourde au lieu de bouteilles jetables. En France, depuis 2016, les sacs en plastique sont interdits dans les supermarchés. Beaucoup de gens prennent maintenant leurs propres sacs quand ils vont faire leurs courses. C'est un geste simple mais très utile pour la planète.

Et aujourd'hui ?

La bonne nouvelle est que plusieurs marques utilisent maintenant des emballages en carton ou en papier. Même des fast-foods réduisent leurs déchets et proposent des solutions plus écologiques. Certains magasins permettent même aux clients d'apporter leurs propres contenants pour éviter le suremballage. Et toi, as-tu un sac réutilisable ? Ramasses-tu les déchets quand tu en vois dans la nature ? As-tu entendu parler du MV Plastic Odyssey ? Chaque petit geste compte. Ensemble, on peut protéger les animaux, les océans... et toute notre planète.