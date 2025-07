Soudan: L'État de la Mer Rouge assiste aux délibérations du deuxième Forum des Professionnels des Médias pour l'Education

L'État de la mer Rouge a été témoin des délibérations du deuxième Forum des Professionnels des Médias pour l'Education au niveau de l'État, organisé par la Coalition Soudanaise pour l'Education pour Tous (SCEFA\CSET) hier soir au Centre culturel Wazza à Port Soudan, en coopération avec le ministère de l'Éducation, le Partenariat mondial pour l'éducation, l'UNICEF et les autres partenaires sous le slogan (Retour à l'éducation), en présence de large participation des dirigeants des médias, de l'éducation, du développement social et de la communauté artistique de la mer Rouge.

Le Secrétaire général de la CSET Dr. Naji Mansour Al-Shafie s'est adressé au forum, expliquant les activités et les programmes mis en oeuvre par la coalition au cours de la période écoulée, qui comprenaient l'ouverture de 15 centres d'éducation dans les localités de Port Soudan, Haya et Sinkat, en plus de la création d'une école primaire sur le site de rassemblement des personnes déplacées dans la région d'Al-Haishan à Port Soudan, ainsi que l'organisation de campagnes de sensibilisation dans les abris pour personnes déplacées sur l'importance de l'éducation et l'inscription des enfants dans le système éducatif dans les différentes localités de l'État.

Dans le même temps, M. Ahmed Tahir, directeur exécutif du secteur de l'éducation de l'État a souligné le rôle de l'éducation dans l'avancement des sociétés et la réalisation de leurs aspirations au développement et à la prospérité, saluant l'intérêt de la CSET et de ses partenaires pour les questions d'éducation.

Pour sa part, Mme Ilham Idris, directrice générale du secteur du développement social de l'État a souligné la nécessité de s'attaquer aux problèmes du secteur de l'éducation en raison de son rôle efficace dans la réalisation des espoirs et des aspirations de la société. Elle a salué le rôle de la CSET dans le soutien à l'éducation.

Elle a salué le rôle des médias dans la défense des intérêts de la communauté.

M.Mohammed Shenidi le media professionnel a souligné la nécessité de se concentrer sur le développement des capacités humaines et de lier les programmes éducatifs aux programmes de développement durable pour construire l'avenir grâce à l'éducation.

Le forum a salué les contributions des participants, notamment l'importance de l'enseignement technique pour répondre aux besoins du marché du travail, le développement de stratégies éducatives liées au développement et la mise en oeuvre du principe de gratuité de l'éducation.

Un comité a été formé pour activer la responsabilité communautaire de réhabiliter et d'entretenir les écoles évacuées par les personnes déplacées dans le cadre du programme de retour volontaire des personnes déplacées.