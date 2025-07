Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a ouvert, samedi dernier, à Kinshasa, la Table ronde sur le «CRÉDIT BONOBO», un mécanisme de financement innovant pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones.

Fruit d'un partenariat entre les ministères de l'Environnement et Développement durable, l'Institut congolais de conservation de la nature (ICCN) ainsi que l'AZF, la Fondation du Zoo d'Anvers, ces assises se dérouleront les deux premiers jours à Kinshasa et vont se poursuivre du 7 au 8 juillet prochain à Anvers, en Belgique, jusqu'à la clôture.

Dans son allocution, le Chef de l'Etat a déclaré que les crédits BONOBO sont «une initiative visionnaire et inédite qui consacre la création de la plus vaste réserve terrestre protégée de la planète.»

«Au-delà de sa portée écologique, ce projet incarne une ambition sociale et économique forte : celle de préserver durablement notre patrimoine naturel tout en améliorant les conditions de vie de millions de nos concitoyens engagés dans la conservation de la biodiversité », a-t-il indiqué.

Pour le Président de la République, « la tenue de cette Table ronde représente une opportunité en ce qu'elle offre un cadre pour définir clairement les bases d'un plaidoyer international structuré en faveur de la création d'un crédit biodiversité, propre à chaque espèce, notamment celles endémiques à forte valeur pour l'humanité, à l'instar du Bonobo, de l'Okapi, du Gorille de montagne, pour ne citer que les plus emblématiques ».

Plus tôt, le Directeur général de l'ICCN a affirmé que « cette Table ronde est une opportunité stratégique et technique pour amplifier les efforts que déploie la RDC dans le développement des mécanismes de paiement des services environnementaux du Bassin du Congo ».

Depuis son avènement à la tête de la RDC, le Président Félix Tshisekedi a engagé des réformes majeures en vue de renforcer la conservation de la biodiversité et d'améliorer les conditions de vie des communautés locales.

L'initiative présidentielle de création du Couloir Vert Kivu-Kinshasa va jouer un rôle pionnier et fondamental dans le développement et la mise en oeuvre de ces mécanismes de financement. Cette initiative, couvrant 544 000 km², vise à protéger efficacement plus de 100 000 km² de forêt primaire, habitat de la mégafaune, tout en préservant la biodiversité et en valorisant cette richesse au profit direct des communautés locales et des peuples autochtones, dans le respect de leurs droits et intérêts.

Il sied de noter que l'AZF et l'ICCN travaillent déjà dans un projet d'habituation des Bonobos dans la réserve à faune de Lomako Yokokala dans la province de la Tshuapa.