C'est sous le ciel de Benguela, ville portuaire angolaise tournée vers l'Atlantique, que se joue une partition essentielle pour l'avenir économique de la République Démocratique du Congo et de toute la région. Loin de l'agitation politique de Kinshasa, le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a vendu une vision, celle d'une Afrique intégrée, connectée, maîtresse de ses richesses et de son destin. Invité aux prestigieuses assises du « Boma of Africa », un forum dédié à l'intégration continentale, sa présence le vendredi 4 juillet 2025 n'avait rien d'anodin. Elle symbolise l'engagement de la RDC au plus haut niveau dans l'un des projets d'infrastructure les plus transformateurs du continent : le Corridor de Lobito.

Avant les discours et les tables rondes, la journée a commencé par une immersion sur le terrain, là où la vision prend corps. Accompagné notamment de la Présidente honoraire de la commission de l'Union Africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, Jean-Michel Sama Lukonde a visité le port en eaux profondes de Lobito. Ce fut une véritable plongée au coeur d'une infrastructure colossale, appelée à devenir la principale porte de sortie atlantique pour les minerais et les marchandises de la RDC et de la Zambie.

Devant les terminaux capables de gérer des centaines de milliers de conteneurs, les responsables du port ont brossé le portrait d'un géant en pleine croissance, un hub logistique dont le potentiel ne demande qu'à être libéré par des investissements accrus. Un appel du pied direct aux partenaires africains et mondiaux présents.

Face à l'immensité des grues et des porte-conteneurs, le Président du Sénat a pris la parole pour livrer un message clair, porteur d'une ambition qui dépasse les simples enjeux techniques.

"Je suis ici en tant que Président du Sénat de la République Démocratique du Congo pour marquer l'engagement pris par nos trois pays : Angola, RDC, Zambie, sur le corridor de Lobito", a-t-il déclaré avec force, soulignant la dimension étatique et institutionnelle du projet. Il a insisté sur sa volonté d'appuyer toutes les initiatives qui vont dans le sens de la matérialisation de ce corridor.

Pour Sama Lukonde, les tonnes de marchandises et les flux logistiques ne sont pas une fin en soi. Derrière le béton et l'acier, il y a une promesse humaine. Il a ainsi articulé sa vision autour de trois piliers fondamentaux : le bien-être des populations, la facilitation des échanges commerciaux entre les trois nations, mais aussi à l'échelle de tout le continent. Surtout, a-t-il martelé, il y a la question cruciale de l'emploi des jeunes

"Nous espérons que tous les investissements qui vont venir permettront de créer de l'emploi pour nos jeunes", a-t-il projeté, liant directement le projet à l'une des préoccupations majeures du continent.

Conscient que les grandes ambitions nécessitent des moyens conséquents, il a interpellé directement les institutions financières présentes : "Nous sommes ici avec plusieurs représentants d'institutions bancaires, notamment la BAD et le FMI, pour qu'eux aussi voient comment ils peuvent accompagner les investissements et les entrepreneurs qui se lieront au corridor".

La participation de Jean-Michel Sama Lukonde à cet événement stratégique est hautement symbolique. En tant que deuxième personnalité de l'Etat, sa présence confère un poids institutionnel et une garantie de suivi législatif au projet, assurant aux investisseurs que l'engagement de la RDC transcende le seul pouvoir exécutif.

Pour la RDC, le Corridor de Lobito est bien plus qu'une simple route commerciale. C'est une alternative vitale aux voies traditionnelles de l'Est, souvent plus longues, plus coûteuses et parfois plus instables. C'est la promesse de désenclaver le Grand Katanga, coeur minier du pays, et de le connecter plus efficacement aux marchés mondiaux. C'est, enfin, un acte de souveraineté économique, un pas de plus vers une intégration régionale où les nations africaines collaborent pour créer des chaînes de valeur communes.

En quittant le port de Lobito, la délégation n'a pas seulement vu des infrastructures. Elle a touché du doigt le futur. Un futur où une veine économique et logistique pourrait irriguer trois nations, nourrir leur croissance et, surtout, offrir un horizon tangible à des millions de jeunes. Un pari sur l'avenir que la RDC, par la voix du Président de son Sénat, est venue confirmer qu'elle était prête à tenir.