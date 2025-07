Décidément, après la signature, intervenue, à Washington, le 27 juin 2025, sous l'égide de l'Administration Trump, de l'Accord de paix entre la RDC et le Rwanda, le Gouvernement congolais, poussé par l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, ne compte pas déroger à la vigilance, ni lésiner sur ses responsabilités, en vue d'assurer pleinement la protection des intérêts du pays. Loin de toute polémique, la Partie congolaise attend, avec sérénité, la phase décisive de mise en oeuvre effective, dans les plus brefs délais, des dispositions contenues dans l'acte d'engagement de Washington.

C'est ce que Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a laissé entendre, avec fermeté, le week-end dernier, sur les ondes de la Radio Okapi. Dans son intervention, le Porte-parole du Gouvernement a réagi vigoureusement aux propos tenus, ces derniers jours, par le Président rwandais, Paul Kagame, dans ses différentes apparitions publiques.

Lors d'une sortie médiatique, vendredi 4 juillet 2025, depuis Kigali, Paul Kagame s'est illustré par des allégations jugées indignes et, même, provocatrices, par nombre d'observateurs, à l'endroit du pouvoir de Kinshasa. Dans un langage dépourvu d'objectivité et d'élégance, le Président rwandais a avancé des critiques négatives sur l'état de la démocratie en RDC.

"A mon avis, ses propos traduisent un désespoir parce que ses mensonges répétés commencent à toucher à leur fin... On ne peut pas signer un accord lorsqu'on ne s'est pas engagé dans un conflit. Est-ce que, vraiment, le Président rwandais peut parler de démocratie ? Peut-il parler du respect des droits de l'homme ? Comme il est si intéressé à la politique en République Démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du Président Tshisekedi.

Dans un pays où les élections se tiennent régulièrement, où vous avez une pluralité d'opinions et de médias ; au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinions, ni élections crédibles. Ne nous demandez pas d'aller dans la boue. Nous, nous sommes, plutôt, de ceux qui pensent que lorsqu'ils vont en bas, nous, nous allons haut.

Ce qui est attendu de lui, ce n'est pas tenir des propos qui, en réalité, ne sont pas de nature à respecter l'esprit de l'accord de paix", a réplique, dans un ton ferme, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias.

Jeudi dernier, à la RTNC, lors d'un briefing tenu, en direct, depuis le studio Mama Angebi, le Porte-parole du Gouvernement congolais a, par ailleurs, pris du temps nécessaire pour commenter l'Accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali. Pour lui, cet engagement diplomatique consacre un tournant d'espoir pour la restauration de la sécurité dans l'Est du territoire national et, surtout, la fin de trois décennies des conflits entre la RDC et le Rwanda.

Dans sa communication, il a exhorté l'ensemble de congolais à rester dans une posture patriotique et à soutenir le Chef de l'Etat dans ses efforts pour le bien de tous. Il a, cependant, insisté sur la nécessité, pour les congolais, de consulter l'Accord de paix, disponible notamment en format numérique, pour ne pas tomber dans les filets des adeptes de la manipulation.

"Vous avez tous suivi, le 27 juin dernier, à Washington, la Ministre d'Etat aux Affaires étrangères était successivement au Département d'Etat avec ses homologues américains et rwandais pour apposer la signature sur un document historique, qui marque l'ouverture du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui vient boucler plus de 30 ans des conflits récurrents.

Ce document a été le fruit de beaucoup de discussions, de négociations. Le processus a beaucoup duré. Mais, nous sommes arrivés à ce point qui nous permet aujourd'hui de regarder les perspectives de la paix, du retour des déplacés, des réfugiés... Sur le premier chapitre qui parle de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités, les principes sont énoncés de manière claire.

Et les parties conviennent de ne pas violer l'intégrité des territoires des uns comme des autres. On convient que, dorénavant, que les différends seront réglés par des processus établis par le présent accord. En d'autres termes, on s'organise pour que, si jamais il y a des problèmes, on ne s'entredéchire. Le premier chapitre vient sceller ce qui a toujours été pour nous une ligne rouge à ne pas franchir", a insisté le Ministre Muyaya.

Halte à la confusion

"Le Président de la République, s'exprimant sur le sujet, parlait de la nécessité d'avoir une paix durable et une paix que nous voulons définitive... Le Président de la République ne cesse de dire que nos voisins sont des peuples avec lesquels nous devrons vivre et qu'il n'y a pas de problèmes avec le peuple rwandais. Il est important que tout le monde comprenne que lorsque nous aurons restauré la paix, le pont qui suit, c'est le développement...

Dans ce qui a été négocié, dans ce que nous avons pu obtenir, c'est un engagement ferme qui nous permet aujourd'hui, avec l'implication du Président américain, d'avoir les garanties d'une paix définitive... (...), comme le Président de la République l'a dit, aucune ressource de la RDC ne sera bradée... Nous sommes dans un contexte où tout le monde a ses opinions. Mais, dans ce qui a été fait pour l'aboutissement de cet accord, qui n'est qu'une ouverture vers la paix, beaucoup de sacrifices ont été consentis.

Comme on l'a dit et répété, aucun intérêt de la République n'a été bradé... Donnons-nous, nous-mêmes, la chance de voir la paix revenir dans l'Est du territoire national. Nous comptons, justement, sur les médias, pour contribuer à une meilleure explication", a expliqué dans son intervention, devant la presse, Patrick Muyaya Katembwe.