Congo-Kinshasa: Priorité défense !

Dans un contexte où les négociations de paix entre Kinshasa et Kigali ont abouti à un accord de paix, il est essentiel pour le Gouvernement congolais de réévaluer son engagement envers les Forces armées de la République Démocratique du Congo. Bien que l'espoir d'une paix négociée, sous l'égide de l'Administration Trump, soit une lueur bienvenue dans un paysage assombri par trois décennies d'agression, de pillage et de massacre de plus de six millions de congolais, il serait imprudent de relâcher les efforts en matière de défense. Surtout quand on connait très bien les vraies motivations de cette guerre.

L'histoire nous a maintes fois montré que les accords de paix, aussi prometteurs soient-ils, peuvent être éphémères. Des tensions latentes peuvent rapidement resurgir, exacerbées par des enjeux économiques complexes. Dans ce contexte, il est crucial que le personnel militaire rd-congolais reste bien équipé et préparé à répondre à toute éventualité.

La paix est une aspiration légitime, mais elle ne doit pas conduire la RDC à l'inaction ou à la négligence de la sécurité nationale. Il faut donc investir dans l'armée. Et, investir dans l'armée ne se limite pas à l'acquisition d'armements modernes et de technologies avancées.

Cela signifie également investir dans les ressources humaines : formation, bien-être, et moral des troupes. Une armée compétente et motivée est le meilleur garant de la sécurité. Par ailleurs, le soutien aux personnels militaires doit inclure des programmes de réinsertion et d'aide psychologique, garantissant ainsi que ceux qui servent le pays soient valorisés et soutenus, même en temps de paix.

Renforcer notre défense ne doit pas être interprété comme une volonté de guerre, mais plutôt comme une posture de paix. Les nations qui investissent dans leur défense envoient un message fort : elles sont prêtes à protéger leurs intérêts et à défendre leur souveraineté. Cette dissuasion est un élément fondamental de la stabilité internationale et peut même favoriser un climat propice aux négociations pacifiques.

La classe politique congolais est appelée à prendre des décisions éclairées. Congolais, dépassez les considérations partisanes et travaillez ensemble à assurer la sécurité de votre nation. Les investissements dans l'armée doivent être une priorité, non seulement pour défendre le pays, mais aussi pour contribuer à la paix régionale et globale. Il est possible de nourrir l'espoir d'un avenir pacifique tout en restant vigilant.

En tant que nation, nous devons être prêtes à nous défendre et à soutenir nos militaires, car leur courage et leur engagement sont les garants de notre liberté et de notre sécurité. L'heure est à l'action. Ne laissons pas l'espoir d'un accord de paix nous endormir sur nos lauriers. La paix durable nécessite une préparation constante.