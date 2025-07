Congo-Kinshasa: Ituri - Les FARDC et l'UPDF poursuivent leur offensive contre les ADF à Lolwa

Les forces armées congolaises (FARDC), en collaboration avec l'armée ougandaise UPDF, poursuivent ce lundi 7 juillet leurs opérations militaires dans la profondeur de Lolwa, territoire de Mambasa, en province de l'Ituri. Selon des sources sécuritaires, cette offensive vise à mettre fin aux menaces que font peser les rebelles ADF sur les civils dans cette région meurtrie par des années de violences.

Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce lundi matin dans plusieurs localités, notamment Lolwa centre, Bandenge, Matolo, Mikanya, Menzimenzi, Samboko, Kiterrain et Nzakia. Ces villages ont été la cible à de nombreuses reprises d'atrocités commises par les ADF : meurtres, enlèvements et actes de terreur.

D'après les mêmes sources, les forces conjointes ont pour cible principale le bastion stratégique des ADF à Madina 2, où les rebelles auraient consolidé leur présence. L'objectif est de déstabiliser leur dispositif dans cette zone reculée, souvent utilisée comme base arrière pour planifier des attaques contre les populations locales.

Face à cette situation, des leaders communautaires appellent les autorités militaires à renforcer la sécurité le long de la Route nationale 4 (RN4), axe vital pour la circulation des personnes et des biens. Ils demandent une présence renforcée dans les agglomérations situées sur cet axe, afin de protéger les civils et prévenir tout acte de représailles de la part des rebelles en fuite.

Les mêmes acteurs de la société civile appellent la population à la vigilance et à la collaboration active avec les forces de défense. Ils encouragent la dénonciation rapide de toute infiltration suspecte, pour éviter que les ADF ne profitent du déplacement des troupes pour se fondre parmi les civils.

Depuis dimanche, les FARDC et l'UPDF travaillent à régulariser le trafic sur la RN4 entre Komanda et Mambasa, dans le but de garantir la sécurité des usagers sur cet axe stratégique.