Cameroun: Bome François s'allie au Lanacome pour la qualité et fiabilité de ses produits

Le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise (Lanacome) s'engage à accompagner la société François Santé "concepteur du Bome François". C'est l'objet de la cérémonie de la signature de la convention du 04 juillet 2025 à Yaoundé, entre les deux parties.

La convention signée vendredi dernier vise à : contrôler la qualité des produits de la société François Santé Sarl pour certifier leur qualité et valoriser un made in Cameroon répondant aux normes internationales; de former de manière continue et d'encadrer la société François Santé Sarl dans les domaines des bonnes pratiques de laboratoire, l'analyse et la gestion des risques sanitaires et de la sécurité sanitaire des produits destinés à la consommation.

La société François Santé a fait face à plusieurs obstacles dans son désir de certification de ses produits. Aussi la cérémonie de vendredi dernier

a-t-elle offert une opportunité à la société François Santé "concepteur du Bome François", de s'attacher les services du Lanacome, dans le but de se faire accompagner en vue de la certification de ses produits aux normes internationales.

Pour François EKOUMA ANANGA, le PDG de la société François Santé, l"objectif est aussi de bénéficier de la formation continue de son personnel à des bonnes pratiques des laboratoires, de l'analyse et de la gestion des risques sanitaires. "La société François Santé s'engage de ainsi à respecter scrupuleusement toutes les obligations contenues dans la convention, objet de la signature afin de lui assurer un plein succès pour que vive le partenariat public-privé", a assuré le promoteur.

Pour sa prise du lutrin, la directrice générale du Lanacome, Prof. Rose NGONO MBALLA, a d'abord rappelé les missions de la structure gouvernementale qu'elle dirige. Ces dernières sont entre autres de :

Contrôler la qualité des produits destinés à la consommation, importés à l'exportation ou fabriqués localement ; effectuer des études, des analyses et des essais en vue de promouvoir des médicaments et des produits à usage thérapeutique, des cosmétiques, des biomatériaux, des médicaments traditionnels améliorés et de tout autre produit assimilé de la médecine humaine ou vétérinaire ; identifier et analyser les drogues ;

contrôler la qualité des produits alimentaires, des produits agro-alimentaires et diététiques, des boissons hygiéniques, de l'eau de consommation et des systèmes industriels de traitement de l'eau conformément aux standards internationaux ; émettre un avis sur le respect, par les établissements pharmaceutiques, des normes de fabrication, de contrôle, de conditionnement, de stockage, de distribution, telles qu'édictées par les standards internationaux en liaison avec les structures concernées.

La suite de l'intervention de la Professeure Rose NGONO MBALLA avait une visée essentiellement pédagogique. La DG du Lanacome a mis un point d'honneur à sensibiliser et à informer l'opinion publique sur la dangerosité des produits que des Camerounais consomment au quotidien. Pour elle, il n'est plus question d'être passif, et d'attendre que les produits consommés par les populations déciment des individus pour se mettre à alerter les structures en charge de la certification.

"N'attendons pas que les biscuits tuent, par exemple, les populations dans un quartier ou dans un village pour qu'on se lève pour aller chercher pourquoi les biscuits ont tué. On s'arrange et prend des dispositions avant pour éviter que la population soit exposée à des ravages", a-t-elle indiqué.

Avec la convention paraphée vendredi dernier, la société François santé " concepteur du Brome François", compte franchir un nouveau pallier, pour passer d'un produit mis sur le marché, à un produit mis en consommation. Il ne reste plus qu'à voir comment les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Et comment les vives polémiques qui ont opposé les Ordres professionnels de santé, notamment l'Ordre national des médecins du Cameroun, et l'Ordre national des pharmaciens, seront définitivement enterrées.