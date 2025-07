Ghana: Le pays accepte l'Accord de l'OMC sur les subventions à la pêche

La Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) Mme Ngozi Okonjo-Iweala a reçu l’instrument d’acceptation de l’Accord sur les subventions à la pêche du Ghana, remis par son Ambassadeur M. Emmanuel Kwame Asiedu Antwi. D'après le communiqué diffusé par l'OMC, seulement huit acceptations supplémentaires sont requises pour que cet Accord soit effectif.

Au lendemain des échanges tenus en juin dernier à Nice en France lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans, les actions concrètes prennent bien place.

Le Ghana, comme de nombreux autres pays, avait participé activement à cette conférence qui visait à mobiliser tous les acteurs mondiaux pour la préservation des océans, une participation qui s’est faite bien valoir. À ce jour, un accord de l'OMC sur les subventions à la pêche est en cours de validation.

Notons que celui-ci vise à réduire les subventions préjudiciables qui contribuent à la surpêche et à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Il faut dire qu’il interdit les subventions à la pêche INN, aux stocks surexploités et à la pêche en haute mer non réglementée. Toutefois, il prévoit également des mesures de notification et de transparence pour les subventions à la pêche.

Au cours des échanges sur cet accord, la Directrice Générale de l’OMC Mme Okonjo-Iweala a déclaré : « Je félicite le Ghana d'avoir collaboré avec d'autres Membres de l'OMC pour nous rapprocher un peu plus de l'entrée en vigueur de l'Accord sur les subventions à la pêche ».

Elle poursuit en précisant que « cet effort collectif vise à réduire les subventions à la pêche préjudiciables et nous met en bonne voie de commencer à restaurer la santé de nos océans et d'améliorer les moyens de subsistance de millions de personnes. Nous n'avons besoin que de huit acceptations supplémentaires ! »

Dans le même élan, le Ghana, représenté par son Ambassadeur Antwi, a déclaré que : « Le Ghana est heureux de déposer son instrument d'acceptation de l'Accord de l'OMC sur les subventions à la pêche. Nous sommes convaincus que, grâce à notre ratification de cet accord crucial, le Ghana est bien mieux à même de contribuer à la durabilité environnementale, conformément au mandat énoncé dans l'Objectif de développement durable 14.6 des Nations Unies ».

Rappelons que la conférence avait été co-animée par la France et le Costa Rica. Par ailleurs, elle aspire à renforcer l'application de l'objectif de développement durable 14 (ODD 14) concernant l'environnement marin. Cet ODD, intitulé "Vie aquatique", a pour objectif de garantir la conservation et l'exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines pour un développement plus durable.