Congo-Kinshasa: Biodiversité - Lancement à Kinshasa d'un mécanisme innovant de financement

La Table ronde sur le « Crédit Bonobo » s'est ouverte ce samedi 5 juillet à Kinshasa, marquant une étape importante dans la mise en place d'un mécanisme innovant de financement en faveur de la conservation et de la valorisation de la biodiversité en République démocratique du Congo.

Ce dispositif vise à soutenir durablement les communautés locales et les peuples autochtones engagés dans la protection de l'environnement.

Présidée par le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette rencontre est le fruit d'un partenariat stratégique entre le ministère de l'Environnement et Développement durable, l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et l'AZF, Fondation du Zoo d'Anvers.

Dans son discours d'ouverture, le Président de la République a qualifié les crédits Bonobo de « démarche visionnaire et inédite », soulignant qu'ils permettront la création de la plus vaste réserve terrestre protégée au monde. Le projet, a-t-il poursuivi, ne se limite pas à sa dimension écologique. Il porte également une forte ambition sociale et économique visant à concilier la préservation du patrimoine naturel congolais avec l'amélioration des conditions de vie des populations locales impliquées dans la conservation.

Sekon lui, la tenue de cette Table ronde représente une opportunité stratégique, en ce qu'elle offre un cadre propice à la définition des bases d'un plaidoyer international structuré en faveur de la création d'un crédit biodiversité propre à chaque espèce emblématique. Il a cité notamment le Bonobo, l'Okapi ou encore le Gorille de montagne, espèces endémiques à haute valeur pour l'humanité.

Prenant la parole avant lui, le Directeur général de l'ICCN a salué ce forum comme une opportunité technique majeure permettant d'amplifier les efforts de la RDC dans le développement des mécanismes de paiement pour services environnementaux au sein du Bassin du Congo.

Depuis son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi a initié des réformes profondes pour renforcer la conservation de la biodiversité tout en oeuvrant à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Parmi ces réformes, l'initiative présidentielle du « Couloir Vert Kivu-Kinshasa » s'impose comme un projet pionnier. Couvrant une superficie de 544 000 km², dont plus de 100 000 km² de forêt primaire, ce couloir vise à préserver les habitats de la mégafaune et à valoriser durablement les richesses naturelles du pays au profit des populations locales et des peuples autochtones, dans le strict respect de leurs droits.

L'AZF et l'ICCN collaborent déjà dans le cadre d'un projet d'habituation des Bonobos au sein de la réserve à faune de Lomako-Yokokala, située dans la province de la Tshuapa. À noter que cette Table ronde se tient en deux phases : la première à Kinshasa, les 5 et 6 juillet, et la seconde à Anvers, en Belgique, les 7 et 8 juillet.