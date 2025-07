Afrique: Le continent lance le premier système de cartes pour les paiements transfrontaliers

TLDR

L'Afrique a lancé son premier système panafricain de cartes de paiement, PAPSSCARD, afin de réduire la dépendance à l'égard des réseaux de cartes étrangers.

La PAPSSCARD est une entreprise commune d'Afreximbank, du système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) et de Mercury Payment Services (MPS).

La PAPSSCARD pourra être utilisée au-delà des frontières nationales, ce qui réduira le coût du commerce intra-africain et des transactions de paiement passant par des réseaux mondiaux tels que Visa ou Mastercard.

L'Afrique a lancé son premier système panafricain de cartes de paiement, PAPSSCARD, dans le but de réduire la dépendance à l'égard des réseaux de cartes étrangers et de conserver une plus grande valeur financière sur le continent. L'annonce a été faite lors de la 32e assemblée annuelle d'Afreximbank à Abuja, au Nigeria.

La PAPSSCARD est une entreprise commune d'Afreximbank, du système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) et de Mercury Payment Services (MPS). Elle est conçue pour traiter les transactions par carte de détail entièrement en Afrique, en réduisant les frais et en améliorant la souveraineté des données.

PAPSSCARD sera utilisable au-delà des frontières nationales, ce qui réduira le coût du commerce intra-africain et des transactions de paiement acheminées par des réseaux mondiaux tels que Visa ou Mastercard. Parmi les partenaires figurent la Banque de Kigali, la Banque I&M du Rwanda, Unified Payments du Nigeria et le commutateur national du Rwanda, Rswitch.

Les dirigeants affirment que la carte marque un tournant vers l'autonomie économique. "La PAPSSCARD nous permet de transférer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à un prix abordable au-delà des frontières", a déclaré Benedict Oramah, président d'Afreximbank. Des cartes commémoratives ont également été lancées lors de l'inauguration.

Key Takeaways

L'écosystème des paiements en Afrique a longtemps été dominé par des intermédiaires étrangers, ce qui a entraîné une fuite des capitaux et des coûts de traitement élevés. Avec PAPSSCARD, le continent se dote de sa première infrastructure de cartes de paiement entièrement localisée, conformément à l'objectif de l'AfCFTA de stimuler le commerce intra-africain.

En maintenant le règlement des transactions au sein du système financier africain, la carte aide les banques centrales à gérer les flux de devises, favorise la conformité réglementaire et encourage l'innovation fintech locale. Elle met également sur un pied d'égalité les petits commerçants et les fintechs exclus des systèmes mondiaux coûteux. Si elle est largement adoptée, la PAPSSCARD pourrait réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des réseaux externes, préserver les devises et améliorer l'inclusion financière.