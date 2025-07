Nigeria: L'indice NGX 30 perd Conoil et Julius Berger et gagne Aradel et Wema Bank

TLDR

Le Nigerian Exchange Limited (NGX) a mis à jour son indice NGX 30, supprimant Conoil et Julius Berger dans sa révision de mi-année en raison de changements dans la capitalisation du marché.

Ils sont remplacés par Aradel Holdings et Wema Bank, ce qui maintient l'indice de référence à 30 composantes.

Parmi les autres modifications de l'indice, LASACO Assurance Plc a rejoint l'indice NGX Insurance, remplaçant Fortis Global et International Energy Insurance.

Le Nigerian Exchange Limited (NGX) a mis à jour son indice NGX 30, supprimant Conoil et Julius Berger dans sa révision de mi-année en raison de changements dans la capitalisation boursière. Elles ont été remplacées par Aradel Holdings et Wema Bank, ce qui maintient l'indice de référence à 30 composants.

La révision semestrielle, publiée le 1er juillet sous le thème "Renforcer la compétitivité des économies africaines", reflète les recalibrages en cours dans les indices NGX. Dans l'indice des biens de consommation, McNichols Consolidated Plc a remplacé Golden Guinea Breweries Plc.

Parmi les autres changements d'indices, LASACO Assurance Plc a rejoint l'indice NGX Insurance, remplaçant Fortis Global et International Energy Insurance. Austin Laz & Company Plc a remplacé Notore dans l'indice des biens industriels. Julius Berger, bien qu'ayant disparu de l'indice NGX 30, a été ajouté à l'indice Afrinvest Dividend Yield et retiré de l'indice Meristem Value.

Le NGX 30 a augmenté de 16,03 % au premier semestre 2025, clôturant à 4 423,0 points contre 3 811,9. Aradel a rejoint l'indice avec une capitalisation boursière de ₦2,2 trillions (environ 3,9 milliards de dollars), tandis que Wema Bank est entrée avec ₦317,2 milliards (environ 565 millions de dollars), après une hausse de 67,64 % du cours de l'action.

Key Takeaways

L'inclusion de Wema Bank et d'Aradel dans le NGX 30 signale un changement notable dans le sentiment du marché à l'égard des banques de taille moyenne et des entreprises du secteur de l'énergie qui ont réalisé de bonnes performances récemment. Le gain semestriel de 67,64 % de la Wema Bank reflète la confiance renouvelée des investisseurs dans les prêteurs de second rang, dans un contexte d'intérêt croissant pour les services financiers.

La position d'Aradel en tant qu'entreprise énergétique locale avec une capitalisation boursière de 2,2 billions d'euros en fait l'une des nouvelles entrées les plus précieuses dans l'indice. Ces mouvements de rééquilibrage servent de guide aux gestionnaires de portefeuille et aux investisseurs institutionnels qui suivent les actions nigérianes, en offrant un aperçu des tendances de la liquidité et des flux de capitaux sur la bourse locale.