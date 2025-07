Tunisie: Fatma Thabet - L'ETAP doit être restructurée pour éviter le blocage du secteur pétrolier

L'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) fait face à de graves difficultés structurelles et financières, a averti la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet, ce lundi, lors d'une séance plénière de dialogue au Conseil national des régions et des districts.

La ministre a souligné que la structure actuelle de l'ETAP ne correspond plus aux exigences opérationnelles liées à son rôle de principal opérateur dans plusieurs concessions stratégiques, notamment celles de Zawia et Sidi El Kilani, et bientôt celles de Didon, Miskar et Carthage Sud (Sidrabhel).

Selon ses propos, l'implication croissante de l'entreprise dans les activités d'exploration - à travers les permis Chaâl et Zarat - ainsi que dans la production et le développement de projets, notamment à Zarat, requiert une réforme en profondeur du modèle de gouvernance de l'ETAP. Elle a insisté sur la nécessité d'assouplir les procédures et d'accélérer les prises de décision, notamment en matière de passation de marchés, de recrutement et de mobilisation de ressources, afin d'éviter toute interruption de l'activité.

Fatma Thabet a également rappelé que plusieurs recommandations ont été adoptées lors de la réunion ministérielle du 21 janvier 2022, notamment la nécessité de garantir une flexibilité accrue dans la gestion de l'entreprise et d'assurer les liquidités indispensables à l'exploitation du champ gazier de Miskar, estimées à environ 300 millions de dinars par an.

La ministre a, par ailleurs, précisé que l'ETAP s'est vue confier, depuis le 8 juin 2022, l'intégralité de la concession d'exploitation du gisement de Miskar, suite au retrait du géant pétrolier Shell. Cette décision visait à assurer la continuité de l'exploitation de ce champ stratégique pour la sécurité énergétique nationale.