Tunisie: Coopération technique - Samir Abdelhafidh veut concilier demande étrangère et besoins nationaux en expertise

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné, lundi, la nécessité d'approfondir la réflexion et le dialogue afin de concilier la demande étrangère croissante en compétences tunisiennes et les besoins du pays dans ce domaine.

Présidant la première réunion du Conseil national de la Coopération Technique pour l'année 2025, le ministre a mis en avant le rôle stratégique que joue la coopération technique dans le rayonnement de la Tunisie, grâce à l'expertise de ses cadres déployés dans plusieurs pays frères et amis, ainsi qu'au sein d'organisations et d'institutions financières internationales et régionales.

Depuis la création de l'Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) en 1972, plus de 79 000 coopérants tunisiens ont été mobilisés à l'étranger.

Par ailleurs, plus de 6 500 cadres arabes et africains ont bénéficié de programmes de formation mis en œuvre par la Tunisie.

La réunion s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie nationale intégrée visant à valoriser les compétences tunisiennes, renforcer leur visibilité sur les scènes régionale et internationale, et asseoir la position de la Tunisie en tant que partenaire fiable au sein du système international de coopération technique.