Congo-Brazzaville: Préparatifs du Chan - Le sélectionneur des Diables rouges constate une amélioration

Les Diables rouges locaux qui poursuivent leur préparation pour le Championnat d'Afrique des nations (Chan) ont livré leur deuxième match test le 5 juillet au Centre technique d'Ignié. Il y a un léger mieux puis qu'ils se sont imposés sur un large score de 5-0 devant FC Racing, un club de Ligue 2.

Mis en échec lors du premier match par l'As Vegas (0-0), les joueurs sélectionnés ont pu régler la mire en trouvant le chemin de filet à cinq reprises. Yannick Linouaka, Bridy Diatho, Mignon Koto ont chacun inscrit un but pendant que le doublé de Japhet Mankou donnait plus d'éclat à ce deuxième match test.

« Il y a une légère satisfaction parce qu'on a quand même senti une différence par rapport au premier match notamment dans la projection très rapide vers l'avant après la récupération du ballon(... ) C'est une légère une satisfaction non seulement par rapport au score, c'est vrai que nous avons marqué, mais surtout par rapport à la réaction dont les joueurs ont fait montre selon les consignes et selon les séances d'entraînement antérieures », a expliqué Barthélémy Ngatsono, reconnaissant qu'il y a encore du travail à faire pour que son équipe soit plus conquérante.

« Il y a des choses à corriger comme à la perte de balle où nous ne réagissons pas automatiquement. Aussi au niveau de l'attaque, il n'y a pas encore cette petite liaison entre le milieu du terrain et l'attaque. C'est ce que nous allons atteler à pouvoir corriger. Il y a beaucoup de choses à faire comment les stratégies que nous devons mettre en place pour être prêts », a ajouté le sélectionneur.

Et de poursuivre : « Sur le plan physique, je crois qu'on commence à gagner parce qu'ils ont tenu le rythme pendant 60 minutes. Ce n'est pas mal. Quand vous vous présentez devant les buts et vous marquer cela emmène la confiance. On ne va pas dire que ça suffit parce que ça dépend également des adversaires que nous aurons en face. Il faut mettre beaucoup de pression pour qu'ils soient mis dans les conditions meilleures pour la compétition. »

Selon le programme, les Diables rouges ont encore quatre matches à jouer dont deux à l'extérieur.