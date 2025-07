Ile Maurice: Un atelier pour poser les bases d'une politique nationale

Une politique pharmaceutique forte est la colonne vertébrale d'un système pharmaceutique qui fonctionne bien, car elle garantit une harmonisation tout au long de la chaîne de valeur, depuis la sélection et l'approvisionnement jusqu'à la réglementation, la distribution, l'utilisation rationnelle, la prescription et la surveillance.

C'est ce qu'a déclaré Anne Marie Ancia, représentante de l'OMS à Maurice, lors du lancement d'un atelier de trois jours organisé par le ministère de la Santé et bienêtre et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la National Medicines Policy, la semaine dernière. Sarwansingh Purmessur, Senior Chief Executive du ministère de la Santé et du Bien-être, a également assisté à cet événement.

Sarwansingh Purmessur a souligné l'importance cruciale d'une politique nationale globale en matière de médicaments qui servira de cadre tant pour le secteur public que pour le secteur privé. «L'absence d'une politique nationale bien définie pourrait entraîner des méthodes disparates en matière d'approvisionnement, de distribution et d'utilisation rationnelle des médicaments, ce qui explique pourquoi la politique nationale en matière de médicaments a été mise en place», a-t-il déclaré.

«Les médicaments sont la pierre angulaire de tout système médical et leur disponibilité, leur accessibilité financière et leur utilisation appropriée sont essentielles pour atteindre les résultats sanitaires auxquels nous aspirons en tant que nation», a ajouté le Senior Chief Executive du ministère de la Santé. Il a précisé que cette politique servira de cadre stratégique pour renforcer l'engagement national en faveur de la couverture universelle, garantissant à tous les Mauriciens l'accès à des médicaments sûrs, efficaces, abordables et de haute qualité. Il a souligné l'importance de revoir et de mettre à jour régulièrement ce plan d'action afin de rester informé des évolutions constantes dans le domaine des médicaments.

Anne Marie Ancia a décrit cette initiative comme un moment charnière dans la quête de sécurité sanitaire et de résilience de Maurice. «Un héritage est en train de se créer grâce à un engagement stratégique visant à garantir à chaque citoyen l'accès aux médicaments nécessaires, qui sont sûrs, efficaces, abordables et disponibles en permanence.» Elle estime que cet effort permettra d'établir trois piliers fondamentaux dans un monde confronté à des défis sanitaires croissants et à l'instabilité économique : la transparence, la responsabilité et la résilience.