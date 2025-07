Ile Maurice: Cyclisme - Thomas Harel signe sa première en toutes categories

Cela faisait quelques temps déjà qu'il frappait à la porte. Et hier, c'était la bonne pour Thomas Harel. Le junior du Faucon Flacq SC-KFC a remporté le Grand Prix Moka Rangers, signant sa première victoire en toutes catégories.

Le parcours sur lequel se déroulait l'épreuve promettait du beau spectacle et on n'a pas été déçu. Après une première partie tout en descente, les choses sérieuses allaient débuter dans les montées qui ont suivi. C'est à Deep River qu'une première échappée prit forme avec Steward Pharmasse (VCJCC-Palco), qui allait être suivi de Samuel Quevauvilliers (FFSC-KFC). Ce duo se démarqua pour prendre une trentaine de secondes d'avance. Toutefois, dans la montée de Clémencia, Pharmasse fut contraint de lâcher l'affaire alors que Quevauvilliers poursuivit sa route seul. Il parvenait à conserver une avance oscillant entre 30 et 35 secondes sur les poursuivants.

Dans la deuxième difficulté du jour, la montée de Camp Thorel, le Flacquois se montra à son aise et augmenta son avance à 42 secondes.

Cependant, dans la descente qui suivit, Hanson Matombé et Thomas Harel du FFSC-KFC, Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) et Lucas Froget (Moka Rangers SC-ENL) refaisaient progressivement leur retard. Matombé fit la jonction avec Quevauvilliers à Nouvelle Découverte tandis que les trois se retrouvaient à une trentaine de secondes. On entama ensuite la descente de La Nicolière que les deux hommes de tête négociaient sans prendre de risque, la route ayant été rendue glissante par les pluies intermittentes.

Par contre, Harel profita de la descente pour recoller avec ses deux coéquipiers tout en se démarquant de Raboude et Froget. Bientôt se profila la bosse de Congomah. Avec trois coureurs aux avant-postes, le scénario était des plus favorables au Faucon Flacq SCKFC. Toutefois, Matombé eut un problème mécanique et dut se résoudre à laisser partir ses deux camarades avant de mettre pied à terre peu de temps après. Quevauvilliers et Harel allaient-ils pouvoir résister au retour de Raboude, Froget et Noah Ong Tone (VCJCC-Palco) qui étaient en chasse derrière ? D'autant qu'il restait encore la dure montée de Verdun à affronter.

Afin de maximiser les chances de victoire du club, Quevauvilliers se mit à plat pour Harel. Son sacrifice porta ses fruits car l'écart avec les poursuivants augmenta pour dépasser la minute. À un moment, Harel accéléra pour se placer seul en tête. Les kilomètres s'égrenaient lentement et contre toute attente, Quevauvilliers revint sur son coéquipier. Et ceux qui les pourchassaient avaient déposé les armes. À Cote d'Or, Ha- rel passait la ligne d'arrivée en vainqueur juste devant Que- vauvilliers. Les deux Flacquois furent crédités d'un temps de 2h29:53 pour les 92 km. Froget eut suffisamment de jus pour dominer Raboude au sprint afin de compléter le podium, près de deux minutes plus tard.

La satisfaction se lisait sur le visage de Thomas Harel à l'issue de ce premier succès en toutes catégories. « On a réussi à placer un coéquipier devant dès le début de la course (ndlr : Samuel Quevauvilliers). Ce qui était un avantage. On a fait une belle course d'équipe. Tout le monde avait les yeux fixés sur moi et c'était donc difficile de sortir du groupe (ndlr : de poursuivants). J'ai tenté ma chance dans la descente de La Nicolière et ça a payé. J'ai réussi à rejoindre mes coéquipiers (ndlr: Samuel Quevauvilliers et Hanson Matombé). Ils m'ont aidé pendant toute la partie où il y avait vent de face. Et j'ai pu terminer avec Samuel et je suis très content. Cette victoire fait du bien au moral parce que depuis le début de la saison, je ne fais que terminer deuxième ou troisième. Je l'attendais vraiment avec impatience. J'aime bien ce type de parcours où il y a une succession de montées et de descentes. Je suis plutôt à l'aise dans les montées et plus encore dans les descentes. Je me suis largement distingué dans la descente aujourd'hui (hier), car j'ai repris 30 secondes en deux kilomètres», a-t-il confié.

Notre interlocuteur met le cap sur la France ce soir pour un mois. Il participera à plusieurs courses afin de gagner en expérience. Ce sera aussi pour lui l'occa- sion de bien se préparer pour les Championnats d'Afrique qui devraient se tenir en août.