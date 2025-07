Ethiopie: La jeunesse africaine est moteur de puissance et de perspectives, et non un fardeau - Vice-Premier ministre Temesgen

Addis-Abeba — La jeunesse africaine n'est pas un fardeau, mais plutôt la force et le potentiel du continent, a exprimé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Le 3e Forum africain sur la création d'emplois se tient à Addis-Abeba sous le thème « Promouvoir la création d'emplois et la résilience économique grâce à l'intégration régionale, l'inclusion numérique et financière le long des chaînes de valeur agricoles sur le marché de la ZLECA ».

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre Temesgen a mis l'accent sur la création d'emplois, la résilience économique et le renforcement de l'unité panafricaine, soulignant que la jeunesse africaine est une source de force et de promesses.

« Notre jeunesse n'est pas un fardeau, mais une force et un potentiel », et l'Éthiopie est prête à remplir ses obligations grâce à l'unité panafricaine et à la ZLECA, qui stimuleront immédiatement la croissance du commerce, de l'industrie et de l'emploi, a-t-il ajouté.

Face aux changements mondiaux rapides tels que le climat, les conflits et la technologie, l'Afrique doit renforcer sa propre détermination, a-t-il ajouté.

Temesgen a également noté que le pays modernise son agriculture, met en place des parcs agro-industriels intégrés et mène des initiatives telles que l'Héritage vert, qui a permis de planter des milliards d'arbres, de créer des emplois verts et de restaurer les écosystèmes.

L'Éthiopie adopte également les énergies propres et la transformation numérique, connecte les agriculteurs aux marchés et renforce l'inclusion économique, reconnaît la nécessité d'infrastructures robustes, notamment les systèmes numériques, et investit dans les compétences pour autonomiser la main-d'oeuvre, a-t-il précisé.

Soulignant l'importance du développement des compétences, il a insisté sur le fait que l'Afrique doit prendre son avenir en main, en garantissant la dignité de la jeunesse et la paix par la création d'emplois et l'intégration économique.

La ministre du Travail et des Compétences, Muferihat Kamil, a pour sa part souligné que l'engagement du ministère en faveur de la création d'emplois est au coeur de la stratégie nationale de développement, qui vise à créer des millions d'emplois chaque année grâce à des efforts coordonnés entre les secteurs.

Elle a ajouté que le ministère s'emploie à créer un écosystème intégré mobilisant le secteur privé, en collaboration avec les partenaires de développement.

Muferihat a également insisté sur l'urgence d'une collaboration entre les Africains et les partenaires de développement afin de produire des résultats tangibles qui répondent aux besoins des entrepreneurs locaux et des jeunes Africains.

La ministre a souligné l'engagement de l'Éthiopie à contribuer aux efforts régionaux pour un avenir résilient en Afrique, en stimulant la transformation des chaînes de valeur.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a pour sa part salué le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a transformé l'Éthiopie en une économie émergente, en mettant l'accent sur la création d'emplois et la résilience économique.

Le président a insisté sur l'impérieuse nécessité de créer des emplois et d'intégrer l'économie africaine, soulignant que l'agriculture demeure un secteur crucial et que les accords existants, comme la Zone de libre-échange continentale africaine, doivent être mis en oeuvre efficacement.

En outre, le secteur privé doit être encouragé à s'engager dans le commerce et à adopter des modèles innovants pour relever les défis du commerce numérique, a ajouté Youssouf.

Le président a également déclaré que l'Afrique avait besoin d'investissements soutenus pour éradiquer la pauvreté et doter la nouvelle génération de compétences numériques et d'un esprit d'entreprise, a-t-il déclaré, saluant la transformation remarquable de l'Éthiopie, notamment dans le secteur agricole, avec des progrès dans la production végétale.