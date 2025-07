Ethiopie: La Division Asie-Pacifique de l'AIEA constate la persistance d'importantes lacunes en matière de radiothérapie dans les pays à faible revenue

Addis-Abeba — L'Éthiopie réalise des progrès remarquables dans le développement des services de traitement du cancer et de radiothérapie, a déclaré à ENA le Dr Hiwot Solomon, Directrice exécutive en charge de la prévention et du contrôle des maladies au ministère de la Santé.

La directrice exécutive a indiqué que l'initiative « Lumières d'espoir » de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été lancée en 2022 en Éthiopie pour aider les pays à revenu faible et intermédiaire à améliorer les soins vitaux contre le cancer.

Les pays à revenu faible et intermédiaire sont confrontés à des limitations en termes de ressources, de main-d'oeuvre qualifiée et d'infrastructures de radioprotection, essentielles à la fourniture sûre et efficace de services de radiothérapie, a souligné Gashaw Gebayehu, Directeur du Département de la coopération technique de la Division Asie-Pacifique de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Dr Hiwot a décrit l'initiative comme « très jeune » mais dotée d'une « grande ambition », soulignant son objectif d'accroître les capacités de radiothérapie dans les pays aux ressources limitées.

« Le traitement et le diagnostic par radiothérapie ne sont pas une tâche facile à réaliser seul, et l'AIEA est un partenaire précieux pour la mise en place de ce type de technologie dans différents pays », a déclaré le Dr Hiwot, soulignant comment l'Éthiopie bénéficie des conseils et du soutien réglementaire de l'initiative face à la hausse des cas de cancer.

Selon elle, l'Éthiopie gère actuellement cinq centres de radiothérapie et prévoit d'étendre ses services à l'ensemble du pays afin de répondre aux défis géographiques et démographiques.

« Le gouvernement alloue des budgets avec le soutien de l'AIEA et, en collaboration avec l'initiative « Lumières d'espoir », un plan d'expansion des services est en cours », a-t-elle ajouté.

La directrice générale a déclaré qu'outre la radiothérapie, le pays a intensifié le dépistage du cancer au niveau communautaire, notamment en étendant le dépistage du cancer du col de l'utérus à plus de 1 500 établissements de santé et en vaccinant plus d'un million de filles contre le VPH.

L'Éthiopie accorde la priorité au renforcement des capacités en matière de prise en charge du cancer. En partenariat avec des institutions locales et l'AIEA, elle a indiqué que des formations avaient été dispensées à plus de 20 professionnels de divers domaines de la radiothérapie, dont des infirmiers, des oncologues et des physiciens médicaux.

Partageant des réflexions similaires, Gashaw Gebayehu a évoqué l'expansion rapide de l'initiative.

« Depuis la première vague, des pays africains et la deuxième vague, qui ont bénéficié du soutien de l'AIEA dans le cadre de l'initiative « Rayons d'espoir », ont permis de mettre en place, de développer et d'étendre les services de radiothérapie », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que de nouveaux centres de cancérologie seront inaugurés au Malawi et dans d'autres pays africains.

Gashaw a également reconnu les défis persistants en radiothérapie.

Il a ajouté que pour relever ces défis, le Programme de coopération technique de l'AIEA fournit un soutien complet, notamment en matière de formation, d'acquisition d'équipements, de conseils techniques et de promotion de partenariats.