Ethiopie: La Chambre des représentants du peuple a atteint son plan pour l'exercice 2017 - Président Tagese

Addis-Abeba — La Chambre des représentants du peuple a atteint avec succès les objectifs fixés pour l'exercice 2017, a annoncé le président de la chambre,Tagese Chafo.

Le président Tagese a tenu ces propos lors de la troisième session extraordinaire de la Chambre, consacrée à l'examen de son rapport annuel de performance.

Il a souligné la bonne exécution des missions législatives et l'engagement constant de la Chambre en faveur de la responsabilité institutionnelle.

Selon le président, chaque proclamation promulguée par la HRP a fait l'objet d'un examen minutieux avant son approbation, garantissant ainsi sa mise en oeuvre effective.

Le président Tagese a noté que des audits post-approbation sont actuellement menés afin de vérifier l'application prévue des lois promulguées.

Il a également souligné que les missions de surveillance et de suivi de la Chambre étaient exercées conformément aux procédures établies, grâce à des mécanismes de responsabilisation activement mis en place.

La Présidente a exhorté les membres à consolider les acquis du précédent quinquennat tout en comblant ensemble les lacunes restantes.

La Vice-Présidente de la chambre, Lomi Bedo, a présenté le rapport annuel de performance de la Chambre des représentants du peuple, soulignant son étroite coordination avec les institutions compétentes pour remplir son mandat législatif.

Elle a fait état de progrès notables dans l'exécution des quatre responsabilités fondamentales légalement attribuées à la Chambre et a noté que les projets de loi ont été soumis à un examen rigoureux par des experts juridiques et des membres des commissions permanentes avant leur adoption.

Des efforts ont également été déployés pour promouvoir la transparence par le biais de forums publics et de délibérations fondées sur des données probantes, a-t-elle déclaré, ajoutant que plus de 50 proclamations ont été examinées et adoptées lors de 43 sessions ordinaires et extraordinaires tenues tout au long de l'exercice.

La vice-présidente a également souligné le travail des 13 commissions permanentes de la Chambre, qui supervisent et soutiennent le fonctionnement des organes exécutifs.

De plus, les députés ont organisé des réunions de circonscription semestrielles, leur permettant de recueillir et de répondre aux préoccupations du public de manière structurée et réactive.