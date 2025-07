Au premier trimestre 2025, les prix à la consommation de l'Union se sont repliés de 0,2%, par rapport au trimestre précédent.

Selon l'Uemoa dans une « Note de conjoncture économique régionale », la baisse des prix relevé résulte des reculs des prix respectivement enregistrés dans les divisions de consommation « restaurants et services d'hébergement » (-3,7%), « santé » (-1,0%), « ameublement, équipement ménager et entretien ménager courant » (-1,1%), « loisirs, sport et culture » (-1,3%) et « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (-0,3%).

Cependant, renseigne la même source, la baisse de ces prix a été contrebalancée par le renchérissement de 1,4% des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » sur la même période.

En glissement annuel, l'indice global des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,3%, au 1er trimestre 2025, tiré essentiellement par l'augmentation des prix des produits alimentaires (+4,9%), des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+2,5%), et des « services d'enseignement » (+1,5%).

La hausse a été faiblement amoindrie par la contraction des prix des « services de restauration et d'hébergement » (-1,3%) et les coûts des « assurances et services financiers » (-0,7%), par rapport à la même période de l'année précédente. Au niveau des Etats membres, il ressort une baisse des prix, en variation trimestrielle, respectivement au Burkina Faso (-2,8%), en Côte d'Ivoire (-0,9%) et au Sénégal (-0,4%). Ces évolutions expliquent d'ailleurs la baisse des prix au niveau régional enregistrée au 1er trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent.