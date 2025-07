Sénégal: La résilience du peuple rwandais magnifiée à Dakar

Kwibohora ou fin du génocide au Rwanda a été commémoré le 4 juillet 2025 à Dakar. Même si cette tragédie a fait des milliers de victimes, le pays est tourné vers la paix et le progrès. Une résilience du peuple rwandais magnifiée par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. Ce dernier a rappelé les liens de coopération entre le Sénégal et le Rwanda.

Pour les Rwandais, le 4 juillet 1994 marquant la fin du génocide est un jour de libération. Un jour de victoire. Des milliers de Tutsis ont été tués, il y a 31 ans, au Rwanda, dans l'un des génocides les plus meurtriers. À Dakar, le souvenir de cette page sombre de l'histoire de ce pays a été ravivé, vendredi dernier, par l'ambassade du Rwanda au Sénégal en présence du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop. À travers une courte vidéo, l'ambassade du Rwanda a voulu rappeler ce passé douloureux. Dans la séquence, on peut apercevoir des hommes armés de machettes à la chasse des Tutsis. Aujourd'hui, cette page a été tournée. Le Rwanda est devenu une Nation réconciliée. Pour le ministre Birame Soulèye Diop qui a représenté le gouvernement du Sénégal à cette cérémonie, la date du 4 juillet 1994 ne marque pas seulement « la fin d'une tragédie ; il consacre la victoire de la vie sur l'anéantissement, de l'unité sur la fracture ». Aujourd'hui, le Rwanda panse ses plaies et le ministre a magnifié la résilience du peuple rwandais qui, en seulement 31 ans, s'est tourné vers la réconciliation, la paix et le progrès.

La réconciliation est plus qu'une réalité, même si les faits ne seront jamais oubliés. L'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Festus Bizimana, a rappelé que le 4 juillet 1994 est une date fondatrice de l'histoire de son pays. Cette date qui symbolise « le changement politique » au Rwanda incarne aussi, selon lui, « la victoire du bien sur le mal, de l'espoir sur le désespoir ». « Beaucoup de Rwandais savent que le Rwanda est debout. Il ne meurt plus et ne pourra plus mourir », a-t-il renchéri.

Bientôt la première session de coopération mixte entre les deux pays

Même si le Rwanda a trébuché entre avril et juillet 1994, aujourd'hui, le pays s'est relevé. Les perspectives sont plus que prometteuses. Pour Festus Bizimana, le Rwanda est l'un des leaders en matière de réformes économiques. Mieux, l'infrastructure numérique est en plein essor dans son pays. Aujourd'hui, le pays se distingue par ses avancées économiques et technologiques. « Le Rwanda s'est transformé en un pays avec des institutions solides, une croissance maîtrisée et une population fondée sur la responsabilité et l'unité. Cette transformation admirable est le fruit d'un choix souverain de remplacer la peur par la confiance, le doute par la volonté », a magnifié Birame Soulèye Diop.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé les liens de coopération entre le Sénégal et le Rwanda. Selon lui, les deux partagent « une même foi en l'Afrique ». Cette coopération en pleine expansion touche plusieurs domaines que sont : l'économie, le tourisme, la formation, l'innovation, la culture, mais aussi la diplomatie. Birame Soulèye Diop a annoncé la tenue prochaine de la première session de coopération mixte entre le Sénégal et le Rwanda.