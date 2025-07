Afrique: Audit du secrétariat de la CAF - Le rapport ne révèle 'aucune infraction' aux règles de gouvernance

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi, que le rapport de son comité de conformité en matière de gouvernance n'a décelé aucune infraction aux règles de gouvernance au sein du secrétariat de l'instance en charge du football africain, à l'issue d'une enquête ouverte sur les "allégations de violation" du règlement interne de gouvernance.

En août 2024, la CAF avait demandé sa commission d'audit et de gouvernance, d'ouvrir une enquête sur les "allégations de violation" du règlement interne de gouvernance et d'audit au sein du secrétariat de l'instance africaine.

La CAF "ne tolère aucune corruption ni aucun manquement aux règles de gouvernance interne, d'audit et de transparence de la CAF, ni aucune violation des statuts et règlements de la CAF et de la FIFA", avait déclaré son président, Patrice Motsepe.

Il avait aussi précisé que la commission d'audit et de gouvernance de la CAF va désigner "l'un des cabinets d'avocats internationaux les plus respectés pour enquêter sur cette affaire et soumettre ensuite un rapport au comité exécutif de la CAF".

M. Motsepe a indiqué que le comité exécutif de la CAF allait examiner le rapport et les recommandations de la commission d'audit et de gouvernance, assurant que "des mesures appropriées seront immédiatement prises si une conduite ou un comportement inapproprié est identifié par le comité d'audit et de gouvernance".

Ce comité présidé par le juge Namibien Petrus Damaseb, vice-président de la Cour suprême de Namibie, a présenté ses conclusions, lors de la réunion en présentiel du comité exécutif de la CAF (EXCO), tenue à Rabat, au Maroc, samedi dernier, selon un communiqué rendu public lundi.

Selon le rapport présenté à cette occasion, "aucune infraction aux règles de gouvernance n'a été constatée au sein du secrétariat" de la CAF, qui s'est félicitée de cette conclusion.