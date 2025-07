Sénégal: Tivaouane - Le gouvernement représenté au rassemblement de la jeunesse tidiane

Tivaouane — Une délégation du gouvernement, conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendue, dimanche, à Tivaouane (ouest), pour représenter le chef de l'Etat au rassemblement annuel de la jeunesse tidiane du Sénégal, a constaté l'APS.

En compagnie de Ousseynou Ly, porte-parole de la présidence de la République, du gouverneur de la région de Thiès et d'autorités administratives et municipales, Cheikh Tidiane Dièye était venu représenter le gouvernement à la rencontre de la jeunesse tidiane, qui se tient à l'occasion de chaque Achoura.

"A Tivaouane, nous avons été témoins d'une jeunesse déterminée, engagée à suivre les valeurs fondatrices de la (communauté tidjane)", a dit Cheikh Tidiane Dièye.

Selon lui, le gouvernement salue le "rôle essentiel" que joue cette cité religieuse dans la formation d'un "citoyen sénégalais capable de résister aux tentations et dérives du monde moderne".

"Ici, ce sont de véritables armes spirituelles et morales qui sont mises à la disposition des talibés, pour leur épanouissement intérieur", a poursuivi le ministre.

Ce "réarmement moral et spirituel" doit, selon lui, profiter à tous et encourager une "prise de responsabilité à la fois individuelle et collective, au service d'un Sénégal plus fort et plus uni".

Serigne Moustapha Sy Al Amine a salué la bonne organisation de l'évènement, sous la coordination directe du préfet Mamadou Guèye.

Le représentant du khalife général des Tidianes à cette cérémonie, Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, a insisté sur la finalité de la vie de l'homme, qui n'a été créé, selon le Coran, que pour adorer son Créateur. D'où la primauté des valeurs spirituelles et morales sur les biens matériels, selon la perspective islamique, a souligné le religieux.

Il a insisté sur le bon comportement, la solidarité, la fraternité, l'entraide et la compassion comme piliers d'une société juste.

Le marabout a aussi prôné "un retour vers Dieu pour retrouver la voie de la foi, de la prière, de la justice et de la piété".