Le Ministre de la Cornrnunication, de la Culture, des Arts et du Tourisrne, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO et les rnernbres du Conseil de cabinet étaient dans la rnatinée de ce lundi O7 juillet 2O25 à l'lnstitut supérieur de l'irnage et du son (lSlS) pour la traditionnelle rnontée rnensuelle des couleurs.

La présence du MCCAT et son équipe en ces lieux vise d'une part, à encourager l'équipe de l'ABCA et d'autre part ; témoigner toute l'importance que les autorités actuelles accordent au développement du cinéma burkinabè. Pour le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, le cinéma est un secteur clé et stratégique dans le processus de développement et « l'ABCA doit désormais conformément à ses missions jouer un rôle de premier plan : la formation, la structuration du secteur, la production, la promotion et la diffusion ».

La promotion du cinéma passe par la formation et la présence du ministre de tutelle à l'ISIS, creuset de la formation dans le domaine du cinéma au Burkina, est symbolique. Le Ministre Pingdwendé a rappelé que le cinéma burkinabè doit valoriser le patrimoine culturel local. Sans s'enfermer au cinéma extérieur, le Burkina Faso a fait l'option du « consommer local » et cela implique la réduction des proportions liées aux importations et des productions cinématographiques qui reflètent nos réalités, a-t-il confié.

Le personnel de l'ABCA a été invité à faire corps avec les premiers responsables pour atteindre les objectifs assignés à l'ABCA car des perspectives heureuses se présentent au cinéma Burkinabè.

En amorçant le dernier semestre de l'année, le Ministre a invité l'ensemble du personnel à maintenir l'engagement et le dynamisme afin que le département de la Communication puisse atteindre des taux importants dans la réalisation du programme d'activités de l'année 2025.

