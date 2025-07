Congo-Kinshasa: La société civile de Mamove appelle à soutenir les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF

La société civile de Mamove, une localité située à 60 km de la ville de Beni (Nord-Kivu), appelle la population locale et des environs à soutenir les opérations conjointes des armées congolaise (FARDC) et ougandaise (UPDF) contre les rebelles des ADF. Depuis trois jours, les deux armées mènent des opérations ciblées contre les bastions des rebelles ADF dans les territoires voisins d'Irumu et de Mambasa, en Ituri.

Kinos Katuo, le président de la société civile de Mamove, localité voisine des zones ciblées par ces opérations, exhorte la population à dénoncer les collaborateurs des ADF:

"Nous mettons en garde toute la population qui continue à collaborer, à ravitailler, à donner beaucoup d'informations à cet ennemi. Ce n'est plus le moment d'être complice de cet ennemi qui a fait souffrir la population pendant tant d'années. Nous devons toujours dénoncer ses complices ».

Selon lui, beaucoup de bombes ont été lancées par la force conjointe des FARDC-UPDF dans la nuit de ce samedi et toute la journée du dimanche sur les bastions des ADF qui sont basés à Botoka, Guadolite, Mangidangida, Manonono, Nambese, Menzimenzi, dans le territoire de Mambasa et dans le territoire d'Irumu.

A cet effet, la société civile appelle toute la population qui cultive au bord de rivières Ituri et Samboko et dans les entités citées ci-haut à la prudence et à la vigilance.

Les habitants doivent "surtout libérer ces entités pour ne pas être confondue à l'ennemi ADF ou être tuée par des balles perdues", a poursuivi Kinos Katuo.