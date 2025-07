Congo-Kinshasa: Pénurie de carburant à Beni - Les prix flambent à la suite d'un blocage douanier

La ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu, fait face à une pénurie de carburant depuis vendredi 04 juillet. En cause : un désaccord entre les opérateurs économiques et la Direction générale des douanes et accises (DGDA) au sujet d'une nouvelle réglementation sur la déclaration des produits pétroliers.

Environ 60 camions-citernes en provenance d'Afrique de l'Est sont bloqués à l'entrée de la ville de Beni à cause d'un désaccord entre les importateurs des produits pétroliers et la DGDA. Ce qui a provoqué une hausse spectaculaire des prix de carburants.

Par exemple, le litre d'essence, qui coûtait 3 400 francs congolais (1.21USD), est désormais vendu entre 5 000 et 6 000 francs (2.14 USD) chez les vendeurs informels, appelés localement Kadafi. Le coût des transports en commun à travers la ville est également impacté : une course à moto qui valait 1 000 francs congolais (0. 35 USD) atteint aujourd'hui 3 000 francs (1.07USD).

Interrogé à ce sujet par Radio Okapi, Eugène Kambale Matembela, responsable de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douanes à Beni, indique que des négociations sont en cours entre les opérateurs économiques et la DGDA pour résoudre la situation.

« Ce n'est pas nouveau. À chaque fois qu'une nouvelle structure tarifaire est publiée, des résistances apparaissent. Mais la structure des prix est une norme, elle ne se négocie pas localement », a-t-il rappelé.

En attendant une issue, la population continue de subir de plein fouet les effets de cette impasse économique.