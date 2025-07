Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a clôturé son 1er conseil de département, jeudi 3 juillet 2025, à Ouagadougou. la rencontre a porté sur les avancées et les nouvelles orientations.

Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique

est soucieux de la bonne exécution des activités prévues au cours de l'année 2025. Il s'est prêté à l'exercice de l'autoévaluation au cours de son 1er conseil de département. La clôture des travaux est intervenue, le jeudi 3 juillet 2025, à Ouagadougou en présence du

ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo.

Il s'est dit satisfait des activités réalisées au cours du premier semestre car, elles ont été menées sans trop de difficultés. De son avis, l'année scolaire s'est bien achevée avec les examens scolaires du BEPC, du CAP et du BEP. Il a poursuivi que le conseil a permis de faire la présentation d'une nouvelle initiative à savoir la formation aux métiers des élèves pendant les vacances.

« Pour cette année, le ministère innove avec le démarrage du programme de reconversion. 14 métiers ont été identifiés », a-t-il indiqué. A entendre le ministre, c'est une initiative pilote qui se déroulera cette année dans les régions du Kadiogo et du Guiriko (ex-régions du Centre et des Hauts-Bassins). A cet effet, il est prévu la diffusion de communiqués sur les ondes sonores et télévisuelles mais également sur les réseaux sociaux dans les semaines à venir.

Pour M. Savadogo, cette initiative vise à informer les élèves pour qu'ils puissent s'inscrire dans les centres désignés. Le ministre chargé de la formation professionnelle et technique a souligné que ce programme de reconversion cible environ 2 500 élèves qui apprendront des métiers, avec en ligne de mire la préparation de la jeunesse burkinabè aux métiers. Au

cours de la rencontre, la gestion du patrimoine non financier de l'Etat a été abordée. Pour le ministre Savadogo, il est important que ces collaborateurs comprennent la nécessité de gérer de manière vertueuse le patrimoine afin d'éviter tout désagrément. Le conseil a

été suivi en vidéoconférence par les structures déconcentrées (directions régionales et provinciales).